Infos im Patienten-Café

11. September 2018, 15:10 Uhr

Um Lymphe und Ödeme geht es im Patienten-Café für an Brustkrebs erkrankte Frauen sowie Interessierte am Montag, 17. September. Physiotherapeut Björn Ludewig informiert von 16 bis 17.30 Uhr in der Onkologischen Tagesklinik im 3. Obergeschoss im Klinikum Itzehoe. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.



Kontakt: 04821/772-2750 (Anrufbeantworter nutzen) oder m.napirasky@kh-itzehoe.de