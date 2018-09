Informationsstand der Lehrer-Gewerkschaft

von Volker Mehmel

18. September 2018, 17:00 Uhr

Nach Stationen in Itzehoe (im Winter) und in Glückstadt (im Juni) will die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften (GEW) jetzt auch in Wilster vor allem der Politik bei der Bereitstellung von mehr Lehrern Beine machen. Der Kreisverband baut morgen von 15 bis 16.30 Uhr seinen Infostand in Höhe des Eis-Cafés Rialto auf.

Als Zielgruppe nennt Kreisvorsitzende Heike Reese insbesondere alle Eltern, die mit den Gewerkschaftern über den bundesweiten oder auch lokalen Bildungsnotstand diskutieren möchten oder sich einfach nur informieren wollen. „Aber auch über Solidarität durch den ein oder anderen Kollegen würden wir uns freuen“, so Reese.



Alle Schulen vom Lehrermangel betroffen





Aus GEW-Sicht werde zwar seit langem über Lehrermangel und die Notwendigkeit eines zukunftsweisenden Bildungswesens gesprochen. „Das schreiben sich ja alle auf ihre Fahnen.“ Von Problemen sei aber nach wie vor jede Schule betroffen. „Die eine mehr, die andere weniger“, beschreibt Heike Reese.