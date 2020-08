Itzehoe : Infoabend über Ausbildung im Krankenhaus Itzehoe

Unter dem Motto „Schüler meets Azubi“ erfahren Interessierte am 1. September alles über die rund 20 Ausbildungsberufe am Klinikum.

Avatar_shz von

23. August 2020, 12:16 Uhr

Itzehoer | Fachinformatiker Systemintegration, Operationstechnische Angestellte, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Medizinische Fachangestellte, Hauswirtschafterin – 18 Auszubildende quer durch alle Berufsbereiche haben im August ihre Ausbildung im Klinikum Itzehoe begonnen. Im Mai ist an der Schule für Pflegeberufe bereits der erste Ausbildungskurs nach der neuen generalistischen Pflegeausbildung gestartet, der zweite folgt im Oktober. Und erstmals werden ab Herbst an der Schule für Physiotherapie mit einer zusätzlichen Klasse die Physiotherapeuten für den gesamten 6K-Krankenhausverbund ausgebildet. Auch Hebammen- und Pflegestudiengänge gehen dann los. „Im Jahr 2020 starten insgesamt 120 Auszubildende bei uns ihren Weg ins Berufsleben“, sagt Gunda Dittmer, Leiterin des Personalmanagements.

Damit ist das Klinikum nicht nur der größte Arbeitgeber der Region, sondern auch einer der größten Ausbildungsbetriebe. Im kommenden Jahr soll das noch ausgebaut werden. Wer dann den Grundstein für seine Karriere legen möchte, kann sich am Dienstag, 1. September, ab 18 Uhr in der Klinikum Itzehoe Akademie über die mehr als 20 Ausbildungsberufe im Klinikum informieren.

Unter dem Motto „Schüler meets Azubi“ stellen Auszubildende und Ausbilder die Möglichkeiten vor und zeigen auch ganz praktisch, was zu ihrer Ausbildung dazu gehört. Die Teilnehmer haben bei der Veranstaltung auch die Gelegenheit, professionelle Bewerbungsfotos anfertigen zu lassen – und das kostenlos.

Ab 2021 kommt sogar noch eine weitere Möglichkeit dazu: die Ausbildung zum Krankenpflegehelfer. „Die Zahl an pflegebedürftigen Menschen nimmt zu – Pflegeberufe sind Berufe mit Zukunft“, betont Gunda Dittmer. In der einjährigen Ausbildung, die am 1. April startet, wechseln sich theoretische und praktische Phasen ab. Im praktischen Teil arbeiten die Auszubildenden auf den Stationen, lernen aber auch die ambulante Pflege oder die stationäre Langzeitpflege im Klinikum Itzehoe kennen. Krankenpflegehelfer unterstützen die Pflegefachkräfte bei der Pflege, Beratung, Begleitung und Betreuung von Patienten unterschiedlicher Altersgruppen. Nach dem Abschluss kann sich eine Ausbildung zum Pflegefachmann bzw. zur Pflegefachfrau anschließen. Voraussetzungen für den neuen Ausbildungsgang ist der erste allgemeinbildende Schulabschluss.