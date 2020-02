Vergrämungsaktion geplant : In Wilster geht es jetzt den Krähen an den Kragen

Die Naturschutzbehörde hat grünes Licht gegeben: In Wilster dürfen Krähen vergrämt werden – viel Zeit bleibt aber nicht.

28. Februar 2020, 14:28 Uhr

Wilster | In Wilster sind Krähen seit langer Zeit ein Reizthema. Viele Einwohner stören sich an den lautstarken Rabenvögeln, die auch gern in den Mülleimern der Stadt wühlen und mit ihren ätzenden Ausscheidungen und dem herabfallenden Nistmaterial so manches Grundstück, frisch gewaschene Kleidungsstücke an Wäscheleinen oder auch PKW beschmutzen. Doch damit könnte bald Schluss sein. Im Hauptausschuss teilte Bürgermeister Walter Schulz mit, dass die zuständige Naturschutzbehörde dem neuesten Antrag der Stadt zugestimmt hat, die streng geschützte Saatkrähe aus der Stadt zu vertreiben.

Saatkrähen ab 16. März wieder geschützt

Viel Zeit bleibt in diesem Jahr für die Aktion allerdings nicht mehr. Nur noch bis zum 15. März dürfen Vergrämungsmaßnahmen vorgenommen werden. Denn noch befinden sich die Vögel in der Nestbauphase. Ab März beginnt dann die Brutperiode, dann stehen die Saatkrähen wieder gemäß der naturschutzrechtlichen Vorschriften unter einem speziellen Schutz.

ZITAT In der Kürze der Zeit noch einen Falkner zu finden, der dabei hilft, die Krähen zu vertreiben, ist überaus schwierig. Walter Schulz, Bürgermeister Wilster

In diesem Jahr werden die Wilsteraner, die sich von den Krähenkolonien gestört fühlen, darum die Situation wohl noch erdulden müssen. Im kommenden Jahr sollen dann voraussichtlich gleich mehrere Vergrämungsmaßnahmen zum Einsatz kommen, um die Krähen zu vertreiben, beziehungsweise von der Ansiedlung im Stadtgebiet abzuhalten.

Mehrere Methoden im Einsatz

Neben dem Einsatz von Falknern und der Kappung der Brutbäume durch Absägen der Nestunterlagen könnten auch akustische Vergrämungsmethoden eingesetzt werden. Ein gezielter Abschuss durch Jäger sei nicht zulässig, teilte der Bürgermeister auf Nachfrage mit.