Gefördertes Kleinstprojekt : In Wilster barrierearm ins Kanu

Mit finanzieller Unterstützung der Aktiv-Region Steinburg hat die Kanugruppe Wilster ihre Kanu-Einstiegsstelle umgebaut.

05. November 2020, 15:08 Uhr

Wilster | Im November vergangenen Jahres hatte die AktivRegion Steinburg (AR) den Startschuss für die Förderung von sogenannten Kleinstprojekten in einer Kostenhöhe von maximal 20.000 Euro pro Projekt gegeben. Ingesamt standen 200.000 Euro zur Verfügung. Die Umgestaltung der Kanu-Einstiegsstelle auf dem Gelände der Kanu-Gruppe Wilster (KGW) war eine der Maßnahmen, die aus Bundesmitteln gefördert wurde. Manfred Schmiade (AR) sowie Conny Lamberty und Jan Ratjen (beide KGW) trafen sich an der Wilster Au, um sie öffentlich vorzustellen. Mit der Veränderung der Einstiegsmöglichkeit für Kajakfahrer hatte der Verein schon seit gut zwei Jahren geliebäugelt, denn die unterschiedlichen Wasserstände in der Au machten das Ein- und Aussteigen dann schwer, wenn der Pegel niedrig war. Insbesondere das Aussteigen aus dem Boot war oftmals nur mit fremder Hilfe möglich. Zudem war die alte Anlage wartungsintensiv, besonders nach Ausspülungen, und nicht barrierefrei. Um die Probleme zu beheben, gründeten die Kanuten einen Bauausschuss, dem neben Jan Ratjen auch Reimer Demnick, Uwe Münster, Kai Nimz und Rolf Horstmann angehörten. Als zu Beginn dieses Jahres bekannt wurde, dass die AR möglicherweise Fördergelder bereitstellen könnte, meldeten sich die Kanuten und baten um finanzielle Unterstützung. „Anfangs“, so Jan Ratjen, „hatten wir uns überlegt, von unserem Gelände aus eine dreistufige Einstiegskante ins Wasser führen zu lassen. Geworden ist daraus eine Schräge auf ganzer Linie.“ Egal, wie sich die Wasserstände künftig darstellen: „Das Ein- und Aussteigen per Paddelbrücke ist nun für jedermann bequem möglich.“

Die Anlage selbst besteht aus einer Kunststoffspundwand, bei der die einzelnen Bohlen mit Schlössern ineinander greifen. So wird verhindert, dass Erde ausläuft, im Wasser verschwindet und der Boden anschließend absackt. Gekostet hat die Maßnahme insgesamt 19.000 Euro. Vier Fünftel steuerte die AR bei, ein Fünftel brachten die Kanuten selber auf. Zudem richteten sie in Eigenarbeit den Bereich der ans Wasser grenzenden vereinseigenen Grünfläche und den ans Ufer führenden Weg her. Die Aktiv-Region habe die Umgestaltung unterstützt, weil dadurch einer weiteren Nutzergruppe das besondere Naturerlebnis auf der Wilster Au ermöglicht werde, so Manfred Schmiade. „Durch den Umbau der Uferwand soll der Kanusport auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen zugänglich werden.“

Laut der Vereinsvorsitzenden Conny Lamberty hätte die Maßnahme ohne die öffentliche Förderung nicht umgesetzt werden können. Gleichzeitig wirbt sie für den Kanusport in Wilster: „Der Wasserstand ist jetzt kein Argument mehr, um nicht ins Boot zu steigen und zu paddeln.“