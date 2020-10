Höhepunkt : In Vaale gibt es statt dem Erntefest eine Kreativaktion

Wegen Corona müssen das Fest und der Umzug ausfallen, doch es gibt eine kleine Entschädigung für die Bürger.

01. Oktober 2020, 14:33 Uhr

Vaale | Seit fast 60 Jahren ist das Erntefest ein Höhepunkt im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde Vaale. Doch in Corona-Zeiten fallen auch Erntefest und Umzug aus. „Der Schritt zur Absage unseres für Sonnabend, 3. Oktober, geplantes Erntedankfest ist uns nicht leicht gefallen“, sagt Bürgermeister Thomas Hencke. „Anfänglich hatten wir noch Ideen, wie man eventuell in einer abgespeckten Form zumindest den 58. Ernteumzug hätte durchführen können“, so Hencke weiter. Doch auch dieser Plan konnte nicht umgesetzt werden.

Einen kleinen Hinweis auf das Erntefest gibt es aber doch. „Wir lassen uns nicht alles nehmen – Ausschussmitglieder des Sport-, Jugend und Kulturausschusses haben sich zusammengetan, um einen markanten Punkt in Vaale festlich zum Erntedanktag zu schmücken“, freut sich der Gemeindechef über das Engagement. Dazu wurden Marco Pingel, Nancke Spliedt und Sven Helmrich kreativ, um das Dorf zu schmücken. Auch der örtliche Kindergarten „Storchennest“ habe sich an der Ausschmückung beteiligt. „Auch wenn unser Erntedankfest immer ein wichtiger Bestandteil des gemeinschaftlichen Lebens in Vaale war und auch bleiben wird, gibt uns die Absage des diesjährigen Events doch den besonderen Anlass, sich in der schnelllebigen Zeit auf Werte zu besinnen.“