Wewelsflether Gastronomen : In schweren Zeiten sind Gaststätten besonders auf die Treue der Gäste angewiesen

Die Betreiber dreier Gaststätten in Wewelsfleth erzählen mit welchen Methoden sie versuchen, durch die Corona-Krise zu kommen.

04. November 2020, 14:53 Uhr

Wewelsfleth | Die neuen Corona-Bestimmungen treffen auch die Gastronomie auf dem Land hart. Betreiber dreier Betriebe in Wewelsfleth berichten über ihre Erfahrungen und Strategien unter den neuen Lockdown-Bedingungen.

Mitten in der Corona-Krise eröffnete Bithja Vogel ihr Bistro „Moby Dick“ in der Deichstraße, nahe dem Hafen. „Vom ersten Tag an galten bei uns die Hygiene- und Abstandsregeln“, erklärt sie. „Wir mussten uns nicht umstellen, weil wir es ja gar nicht anders kannten.“ Da das kleine Bistro nebenberuflich betrieben wird und zumeist nur am Wochenende offen hatte, waren die Umsatzerwartungen nicht hoch. Das sehr gute Sommerwetter und die Tatsache, dass der Betrieb zumeist auf den Außenterrassen und am Hafen stattfand, lässt Bithja Vogel auf eine sehr gute erste Saison zurückblicken.

Hoffnung auf das Frühjahr

„Im späten Herbst und Winter hätten wir die Öffnungszeiten so oder so flexibel gehalten, weil wir hauptsächlich von Radfahrern und Touristen besucht werden“, sagt sie. Die für November geplanten Veranstaltungen würden zwar jetzt ausfallen, aber dennoch sehen Bithja Vogel und ihre Helfer den kommenden Wochen entspannt entgegen. Sie hoffen auf das Frühjahr.

Uns sind seit Corona über 70 Prozent der Veranstaltungen weggefallen Urte Santore

Anders sieht dies bei Roland Linke aus, Pächter der „Gaststätte in der Mehrzweckhalle“ des Dorfes, denn den Hauptumsatz macht der Betrieb mit Familienfesten und Gemeindeveranstaltungen. „Uns sind seit Corona über 70 Prozent der Veranstaltungen weggefallen“, sagt Urte Santore, die seit vielen Jahren in der Mehrzweckhalle arbeitet. Der Schaden durch Corona sei schon jetzt erheblich. „Wir sind mehr als sonst auf die Treue unserer Gäste angewiesen“, erklärt sie. Ob die Außer-Haus-Bestellungen der nächsten Wochen reichen werden, das entfallene Veranstaltungs- und Tagesgeschäft auszugleichen, sei fraglich.

Schließung ist bitter

Doch man gebe nicht auf. Sie und die anderen Gastronomen im Dorf haben zwar Verständnis für die vierwöchige Schließung, aber es bleibe ein bitteres Gefühl, da alle Betriebe in den vergangenen Monaten erhebliche Anstrengungen unternommen hatten, um die Auflagen von Hygiene und Abstand zu erfüllen.

Aber Außer-Haus-Geschäft boomt

So auch der „Landgasthof Lüders“. Die Erfahrungen dort sind seit Ausbruch der Krise im Frühjahr allerdings nicht nur negativ. So boomt seither das Außer-Haus-Geschäft vor allem dank der hausgemachten Pizzen und des frisch gezapften Biers, das die Gäste in speziellen Weck-Glasflaschen mit nach Hause nehmen können.

„Das ist der Renner“, sagt André Lüders stolz, der mit seiner Frau Christina den Landgasthof betreibt. Sie sind dankbar, dass die Leute aus dem Dorf und der Umgebung vor allem in den Sommerwochen den Gasthof und seinen neuen Biergarten rege nutzten. Oft sei am Wochenende nur auf Reservierung hin noch ein Tisch zu bekommen gewesen.

Wir haben Personal, das bezahlt werden muss. Christina Lüders

Erst kürzlich baute André Lüders an das reetgedeckte Gasthaus ein beheiztes Zelt an, damit die Gäste auch bei kälteren Temperaturen kommen könnten. Der neue Lockdown jedoch hat den Gasthof kalt erwischt. „Wir haben Personal, das bezahlt werden muss“, sagt Christina Lüders. Und auch sonst gäbe es fixe Kosten. Dass mit dem Gaststubenbetrieb auch der touristische Hotelbetrieb eingestellt wurde, sei besonders ärgerlich.

Trotzdem Licht in der Gasthof-Küche

Dennoch wird es auch in den kommenden Wochen Licht in der Küche des Gasthofs geben. „Wir bauen unser Außer-Haus-Geschäft weiter aus“, sagt das Ehepaar. So könne man auf der aktuellen Internetseite und in den Sozialen Medien Infos bekommen, die Speisekarte einsehen, Bestell- und Abholzeiten erfahren und sich über kulinarische Novemberveranstaltungen informieren. Denn auch letztere werden in das Außer-Haus-Geschäft integriert.

Alle Gastronomen haben einen Wunsch gemein: Dass die Gäste auch in diesem Lockdown zu ihren Gastronomen im Ort halten.