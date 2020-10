Trotz Corona : In Schenefeld startet die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“

Bis 16. November können gepackte Kartons in der Sparkasse und bei DRK-Mitgliedern abgegeben werden.

18. Oktober 2020, 14:31 Uhr

Schenefeld | Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ findet auch in diesem Jahr statt. Unter dem Motto „Jetzt erst recht“ sollen wieder liebevoll gepackte Schuhkartons Kindern mehr Hoffnung und Perspektiven geben. „Jeder gepackte Schuhkarton transportiert die Botschaft: Du bist geliebt, von Gott und den Menschen“, betont Julia Ehlers von der DRK-Ortsgruppe Schenefeld. Zusammen mit DRK-Mitglied Tanja Bork und Andreas Palioudakis, Leiter der Sparkassen-Filiale in Schenefeld, leitet sie die Aktion.

Die Sparkasse Schenefeld ist seit vielen Jahren eine Geschenk-Annahmestelle für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, bei der Menschen aus der Region dazu aufgerufen werden, kleine Geschenke an Kinder im Alter von zwei bis 14 Jahren zu verpacken. „Im vergangenen Jahr konnten wir 210 Geschenke auf die Reise gehen lassen“, sagt Palioudakis. „Es wäre sehr schade, wenn die Hilfsbereitschaft wegen Corona einbricht.“

Mehr als 8,5 Millionen Kinder durften sich in den vergangenen Jahren über ein Geschenkpaket aus dem deutschsprachigen Raum freuen. In diesem Jahr lädt die die christliche Organisation „Samaritan’s Kurse“ (ehemals Geschenke der Hoffnung) zum 25. Mal zum Mitpacken ein.

Wer mitmachen möchte, kann entweder eigene Schuhkartons weihnachtlich gestalten oder vorgefertigte Kartons unter www.jetzt-mitpacken.de bestellen oder bei einer Annahmestelle abholen. Zum Bepacken eines Paketes wird eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten empfohlen. Packtipps sind unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org zu finden. Pro beschenktem Kind wird eine Geldspende von zehn Euro empfohlen.

Die fertigen Päckchen, die unter anderem an Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder auch die krisengeschüttelte Ukraine gehen, können ab sofort und bis zum 16. November während der Öffnungszeiten bei der Sparkassen-Filiale in der Holstenstraße abgegeben werden.

Auch Tanja Bork nimmt Pakete nach Absprache (04892/1846) in der Helenenstraße 6 in Puls entgegen. Bei Julia Ehlers können diese dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr im Steinhuder Weg 10 in Holstenniendorf abgegeben werden. Darüber hinaus kann auch ein Geldbetrag auf das Konto des DRK-Ortsvereins überwiesen werden.