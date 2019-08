Ernste THemen beim Grillabend der CDU : In Nortorf wird Baugrund knapp

Gemeinde-Projekte waren Themen bei lockerer Gesprächsrunde der Nortorfer Christdemokraten.

von shz.de

02. August 2019, 14:03 Uhr

Nortorf | Baugrundstücke werden in der Gemeinde Nortorf knapp. „Wir können nur noch zwei Bauplätze anbieten“, sagte Nortorfs Bürgermeister Manfred Boll auf dem jährlichen Grillabend auf dem Bauernhof des Vorsitzenden Gerd Widderich in Averfleth.

Unter den knapp 50 Gästen hieß Widderich auch den Bundestagsabgepordnetem Mark Helfrich, Kreisgeschäftsführer Marko Förster und Kreisschatzmeister Otto Carstens willkommen.

Neubaugebiet restlos ausverkauft

Nach Aussage des Bürgermeisters ist das Neubaugebiet „An der Ziegelei“ restlos ausverkauft und weitestgehend bebaut. Am Auweg sind nur noch zwei der sieben Bauplätze verfügbar. „Es liegen aber mehrere Anfragen von Kaufinteressenten vor“, so Manfred Boll. „Wir werden uns Gedanken machen über ein neues Baugebiet“, kündigte der Dorfchef an.

Zitat: Nortorf hat die meisten Kinder aller Gemeinden des Amtes Wilstermarsch. Manfred Boll, Bürgermeister

Beschlossen sei noch nichts, aber man prüfe einzelne Optionen für die Ausweisung eines Wohnbaugebietes, um wieder Bauplätze anbieten zu können. „Nortorf hat die meisten Kinder aller Gemeinden des Amtes Wilstermarsch“, verkündete Manfred Boll begeistert.

Geeinde profitiert von Windenergie

Neben diesen Zukunftsaussichten ist die Windenergie nach wie vor ein großes Thema in Nortorf. Auf einer noch freien Windfläche seien zwei große Sechs-MW-Anlagen geplant. Bislang sind in der Gemeinde 20 Windkraftanlagen errichtet worden, davon drei als Bürgerwindpark. Von den Windmühlen profitierten alle Nortofer: die Gemeinde aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen und die Bürger durch eine konstante Grundsteuer mit einem Hebesatz von 300 Prozent.

Hilfreiche Bürgerstiftung

Als positiv wertete Manfred Boll die Errichtung einer Bürgerstiftung, in die die Betreiber der Windkraftanlagen freiwillige Beiträge einzahlen. Daraus werden Förderbeträge für Einrichtungen und Vereine in der Gemeinde sowie in Wilster und der Wilstermarsch gezahlt.

Auch das Schleswig-Holsteinische Musik-Festival, in dessen Rahmen Ende August auch ein Konzert in Wilster stattfinden wird, sei gesponsert worden. „Mit der Stiftung selbst hat die Gemeinde aber nichts zu tun“, betonte Boll.

Energieknotenpunkt

Gewerbesteuer erwartet die Gemeinde auch vom Energie-Knotenpunkt Nord- und Suedlink des Netzbetreibers Tennet im Ortsteil Schotten mit einer Gesamtfläche von 33 Hektar. „Schon im nächsten Jahr soll der erste Windstrom von Nordlink fließen“, berichtete Manfred Boll.

„Die Breitbandversorgung im nördlichen Bereich des Gemeindegebietes ist nahezu abgeschlossen“, schnitt Manfred Boll ein weiteres Thema an. Begeistert sei er von der hohen Anschlussquote an das schnelle Internet im ländlichen Bereich, aber auch in den Siedlungen Vereinsstraße, Diekdorf und Rumfleth sowie in den Neubaugebieten.