Schafsrisse in Dithmarschen : In Kuden warnen Schilder Spaziergänger jetzt vor dem Wolf

Wolf-Streifgebiet steht auf den Hinweisen an mehreren Stellen im Ort – damit Bürger und Besucher vorsichtig sind. Die Jäger ergriffen die Initiative.

von Anna Krohn

07. Oktober 2020, 09:33 Uhr

Kuden | Rechteckige Plastik-Schilder, etwa 30 mal 20 Zentimeter groß, und auf diesen steht in schwarzer Schrift auf weißem Grund, von einer feineren roten Linie umrahmt: „Achtung! Wolf-Streifgebiet. – Hunde anleinen und Kinder beaufsichtigen!“

Mehrere dieser Schilder findet man derzeit in der Gemeinde Kuden bei St. Michaelisdonn, davon hatten zunächst Leser unserer Zeitung berichtet: Mindestens eines sei dort seit Anfang August zu finden, in Kuden-Nord an einem Schlagbaum beim Parkplatz in der Nähe des Funkturms. Und weitere Schilder sollen dann in den vergangenen Wochen angebracht worden sein. Eines in Kuden-Ost ein paar hundert Meter entfernt von der alten Gärtnerei, angebracht vor einem Baum. Und das andere in Kuden-West, nahe der Schutzhütte, an dem Hinweisschild, das zu dieser führt.

Doch wer hat die Schilder aufgehängt und warum? Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR), das in letzter Zeit aufgrund etlicher Schafsrisse Rissgutachter in die Gegend entsenden musste, zuletzt am 3. Oktober (wir berichteten), teilt auf Nachfrage mit: „Die Hinweisschilder sind nicht von uns angebracht worden.“ Weiter sagt die stellvertretende Pressesprecherin Janine Wergin: „Solche Schilder sind regional aber bereits an verschiedenen Orten aufgetaucht.“ Sie betont: „Das sind keine offiziellen, von staatlicher – auch nicht kommunaler – Stelle herausgegebenen Schilder. Sie können letztlich überall erworben oder in Auftrag gegeben werden.“

„Wolfs-Streifgebiet“ sei außerdem kein Fachbegriff. „Der einzig staatlich legitimierte Fachbegriff in diesem Kontext ist das ,Wolfspräventionsgebiet’“, erläutert Wergin. Dazu zählen in Schleswig-Holstein seit dem 15. März 2019 unter anderem die Kreise Steinburg und Dithmarschen, weil es hier vermehrt Wolfsnachweise gab – mit der Konsequenz, dass Nutztierhalter mit wolfssicheren Zäunen besondere Vorsorge treffen müssen, um im Fall eines Risses durch einen Wolf eine Entschädigung vom Land zu erhalten.

Von wem aber stammen die Schilder dann? Eine Nachfrage bei Kudens Bürgermeister Dieter Gäthje, der auch Leiter des Hegerings 12 ist, ergibt: Er hat die Schilder zusammen mit einem anderen Jäger aufgehängt. Der 68-Jährige erklärt: „Wir haben hier ja viele Spaziergänger, auch mit Kleinkindern und Hunden, und auch viele auswärtige Besucher aus Brunsbüttel oder mit IZ-Kennzeichen. Und wir wollen die Menschen einfach sensibilisieren, dass es hier einen Wolf gibt, sie warnen und darauf hinweisen, ein bisschen vorsichtig zu sein.“

Er betont aber, dass er die Schilder, die im Internet gekauft worden seien, in seiner Funktion als Vorsitzender des Kudener Jagdvereins aufgehängt habe, nicht als Bürgermeister. Derzeit seien es vier Schilder, ein fünftes solle noch folgen. „Reagiert hatten wir wegen der Risse vor einigen Monaten, als nachweislich ein Wolf mehrere Wildtiere getötet hat, und das war hier auch dicht an Aussiedlungshöfen.“ Hinzu kämen die vielen Risse in lden letzten Wochen. Gäthje sagt weiter: „Der Wolf ist nicht weit weg von besiedelten Gebieten. Das macht uns Angst und Bange, und deshalb haben wir die Schilder aufgestellt.“ Er weist außerdem darauf hin: „Wir haben ja hier im Norden den 400 Hektar großen Forst Christianslust, da hält sich der Wolf immer mal gern ein paar Tage oder eine Woche lang auf.“

Panik verbreiten wolle er mit den Schildern auf keinen Fall. „Aber man muss die Leute ja darauf hinweisen, dass hier immer wieder ein Wolf ist. Viele Leute sind ja auch im Dunkeln abends hier unterwegs, mit oder ohne Hund, und wir wollen allen raten, auf den Wegen zu bleiben und nicht querfeldein durch den Wald zu gehen.“

Für Aufsehen hatte deutschlandweit im Dezember 2019 die Tatsache gesorgt, dass aus Angst vor dem Wolf sogar der „Waldkindergarten Christianslust“ im nahe gelegenen Quickborn vorübergehend dicht gemacht wurde und in ein Ausweichquartier zog. Der Wolf mit der Kennung GW1430m hatte sich besonders angriffslustig und gefräßig gezeigt und im November und Dezember nachweislich mehr als 50 Schafe in der Gegend getötet.