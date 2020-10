Union sieht Verbesserungsbedarf : In Itzehoe und im Kreis Steinburg: CDU will mehr für Radfahrer tun

Die Christdemokraten wollen sich auch für eine Veloroute nach Hohenlockstedt einsetzen.

Avatar_shz von shz.de

12. Oktober 2020, 12:15 Uhr

Itzehoe | Einen neuen Fahrradständer gibt es bereits vor der CDU-Kreisgeschäftsstelle in der Feldschmiede. Er soll nicht die letzte Maßnahme der Christdemokraten in Stadt und Kreis zur Stärkung des Radverkehrs bleiben. Im Gegenteil: Die CDU will sich des Themas verstärkt annahmen und einen „Radaufbruch“ anschieben.

„Die Dringlichkeit des Themas gute und neue Radwege für Itzehoe ist mir als Radfahrerin selbst bewusst und durch viele Gespräche mit Bürgern immer wieder bestätigt worden“, sagt CDU-Ratsherrin Claudia Buschmann. An „diversen Ecken“ in der Stadt, aber auch im Umland gebe es „enormen Verbesserungsbedarf“. Die CDU-Fraktion werde sich daher in den Haushaltsberatungen verstärkt für den Fahrradverkehr einsetzen.

Christian Chmiel-Hill, CDU-Ratsherr und Mitglied in der Fahrradkommission, ergänzt: „Bei vielen Bürgern herrscht Unsicherheit: Wo darf ich fahren, wo nicht?“ Es brauche genauere Markierungen und Beschilderungen. Rad-, Fußgänger- und Autoverkehr müssten gemeinsam betrachtet werden und für gegenseitige Akzeptanz geworben werden.

Heiner Rickers, CDU-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter, begrüßt das Vorhaben der CDU Itzehoe: „Die Corona-Krise hat es noch deutlicher gemacht, wie dringend eine Aufwertung des Radverkehrs ist. Durch das Rad können Bürger jeglichen Alters ihre Mobilität erhalten und das klimaneutral. Wir müssen nun auch dafür sorgen, dass man schnell in die Kreisstadt kommt, dafür will sich unsere Kreistagsfraktion einsetzen, unter anderem mit einer Veloroute nach Hohenlockstedt.“

Claudia Buschmann ergänzt, dass sie das Thema im nächsten Wirtschaftsausschuss behandeln werde: „Das Rad ist ein enormer wirtschaftlicher Faktor für unsere Stadt. Nicht nur der Fahrradtourismus nimmt in unserem Bundesland stetig zu, sondern auch kleine Einkäufe werden häufiger mit dem Rad erledigt. Das fördert und stärkt das Leben in der Innenstadt.“