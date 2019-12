Schon wieder Umweltfrevel : In Itzehoe, Mühlenbarbek, Schlotfeld und Wrist: Erneut Altreifen in der Natur entsorgt

Unbekannte entsorgen seit Wochen Altreifen in der Natur - unter anderem in Itzehoe, Mühlenbarbek, Schlotfeld und Wrist.

03. Dezember 2019, 14:30 Uhr

Kreis Steinburg | Bereits seit einigen Wochen beschäftigen sich die Umweltermittler des Polizeibezirksreviers in Heide mit Fällen von unerlaubter Müllentsorgung in den Kreisen Steinburg und Pinneberg. Bislang fehlt jede Spur von den Tätern, die mehrere hundert alte Autoreifen in der Natur entsorgt haben.

20 Reifen unter der Autobahnbrücke im Graben

Bereits im September gab es einen Fall in Itzehoe. 20 Reifen, die laut Polizei offenbar über die Leitplanke die Böschung hinuntergeworfen worden waren, lagen unter der Autobahnbrücke am Ende der Lindenstraße im Wasser eines Grabens. In Mühlenbarbek warfen die Täter in zwei Fällen je 50 Reifen in einen Graben, in Schlotfeld waren es zehn, in Wrist 100 und zuletzt in Kollmar um die 250. In Kollmar waren die Betroffenen in der Altwetternstraße aktiv. Auch im Kreis Pinneberg kam es zu vergleichbaren Fällen.

Illegale Entsorgung im großen Stil

Die Umweltermittler gehen davon aus, dass die Täter Firmen eine kostengünstige Entsorgung von Altreifen anbieten und diese anschließend nicht ordnungsgemäß durchführen. Möglicherweise gibt es Zeugen, die die Unbekannten beobachtet haben oder die größere Mengen von Reifen vermeintlich vertrauenswürdigen Entsorgern übergeben haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Heide in Verbindung zu setzen.

Hinweise: 0481/940.

