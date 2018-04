Podiumsdebatte vor Kommunalwahl : In groben Zügen einig

Umwelt- und Verkehrsthemen standen im Mittelpunkt bei einer Podiumsdiskussion mit Itzehoer Kandidaten für die Kommunalwahl am 6. Mai.

von Delf Gravert

27. April 2018, 05:00 Uhr

Das Stadtgebiet vom Autoverkehr entlasten, den Radverkehr stärken, den Charakter Itzehoes als Stadt im Grünen pflegen, Eigeninitiativen von Bürgern im Bereich Umweltschutz unterstützen – auf allgemeine Punkte wie diese konnten sich die acht teilnehmenden Itzehoer Lokalpolitiker bei der Podiumsdiskussion des BUND in der Kaiser-Karl-Schule am Mittwochabend ohne Probleme einigen. Den etwa 100 Zuhörern wurde aber auch deutlich, dass es beim konkreten politischen Weg zum Erreichen dieser Ziele teilweise erhebliche Unterschiede zwischen den Parteien gibt, die sich bei der Kommunalwahl am 6. Mai um Sitze in der Ratsversammlung bewerben.

Drei Themenkomplexe hatten die Mitglieder des Naturschutzverbandes festgelegt, um die knapp dreistündige Veranstaltung, die laut Rainer Guschel, Vorsitzender des BUND Steinburg, als Orientierungshilfe für Wähler dienen sollte, zu strukturieren. Verkehr, Bauen und Umwelt standen im Mittelpunkt. Jeweils zwei Minuten Redezeit hatten die Kandidaten zu jedem Komplex. Mit humorvoller Strenge achtete Moderator Stephan Klose auf die Einhaltung dieser Vorgaben. Eine echte Debatte, im Sinne des Austausches von Argumenten auf dem Podium, kam bei diesem Modus nur in Ansätzen zustande. Es blieb in der Regel bei kurzen Schlaglichtern auf die Wahlprogramme.

So machte beispielsweise Markus Müller für die CDU deutlich, dass seine Partei großen Handlungsbedarf im Verkehrsbereich sieht. HVV, Radwege, Nordumgehung, Reform des Busliniennetzes, Verlegung des ZOBs zum Bahnhof: „Vernetzt“ müsse die Verkehrsituation in Itzehoe betrachtet und gestaltet werden. Ziel sei es, einen Zustand zu erreichen, wo Itzehoer Familien „idealerweise den Zweitwagen abschaffen können“. Sönke Doll (SPD) erklärte, er sei persönlich erschrocken, wie sich der Autoverkehr in der Innenstadt entwickelt habe. Es werde weitere Maßnahmen geben müssen, um den Fahrradverkehr aufzuwerten und den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu stärken. Letzteren auf Kreisebene reformieren und effizienter gestalten, will Tobias Rückerl (FDP). Eine „klare Positionierung“ für Radfahrer und Fußgänger kündigte Eva-Maria Gruitrooy für die Grünen an.

Einen kostenlosen ÖPNV möchte langfristig Ernst Molkenthin (Linke) schaffen, der sich zusätzlich wie Günther Wolter (IBF), Rainer Lutz (DAFI) und Berndt Doege (UWI) für autofreie Fußgängerzonen in der Innenstadt aussprach.

Die Fragen der Zuschauer im Anschluss an jeden Komplex kreisten mehrheitlich um konkrete Dinge wie den Umgang mit Kleingartenflächen oder die Besetzung von Stellen für die Radverkehrsplanung im Rathaus. Dabei musste Klose mehrfach mit Verweis auf die Zeit eingreifen. „Ich kann den Bürger nur zu so engagierten Politikern gratulieren – und den Politikern zu so engagierten Bürgern“, so das persönliche Fazit des Moderators in seinem Schlusswort.