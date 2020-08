Tat mitten am Tag : In der Pünstorfer Straße in Itzehoe: Einbrecher erbeuten Bargeld

Die Unbekannten öffnen gewaltsam die Terrassentür.

19. August 2020, 10:12 Uhr

Itzehoe | Die Täter brachen die Terrassentür auf: Mitten am Tag waren am Dienstag in der Pünstorfer Straße Einbrecher aktiv. Die Unbekannten stiegen zwischen 10.30 und 13.30 Uhr in das Einfamilienhaus ein. Sie entwendeten Bargeld, zur Höhe des Betrags machte die Polizei keine Angaben. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise: 04821/6020.