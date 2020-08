Zehn Säcke sind weg : In der Itzehoer Störfischerstraße: Diebe stehlen Wasserbeutel für Straßenbäume

Rathaus mahnt: Bäume sind wichtig für das Stadtklima.

Avatar_shz von nr

20. August 2020, 16:55 Uhr

Itzehoe | Die Hitze macht allen zu schaffen. Auch oder vielleicht sogar vor allem den Bäumen am Straßenrand. Damit diese kontinuierlich versorgt werden, setzt der Kommunalservice der Stadt Bewässerungssäcke ein. Sie werden am Fuß der Bäume platziert und geben über einen Zeitraum von zehn Stunden Wasser ab. Boden und Baum können das Nass so nach und nach aufnehmen. Unbekannte haben jetzt in der Störfischerstraße zehn Baumbewässerungssäcke entwendet.

„Straßenbäume übernehmen viele wichtige Funktionen“, mahnt Stadtsprecher Björn Dethlefs. „Sie sorgen zum Beispiel dafür, dass es im Hochsommer in der Stadt nicht noch wärmer wird.“ Durch ihren Schatten und durch die Verdunstung von aufgenommenem Wasser über ihre Blätter tragen sie zur Kühlung bei. Umso wichtiger sei also, dass sie an heißen, trockenen Tagen ausreichend mit Wasser versorgt werden. Wassermangel kann zu schweren Schäden an den Bäumen führen.

Wer Bewässerungssäcke im heimischen Garten einsetzen möchte, erhalte diese für rund 25 Euro in jedem Baumarkt. Dethlefs: „Es besteht also keine Notwendigkeit, sich unrechtmäßig an den Stadtbäumen zu bedienen.“