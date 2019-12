Beifahrer kommen ins Krankenhaus : In der Engelbrechtschen Wildnis: Schwerer Unfall auf Kreuzung Obendeich

Ein Fahrer hatte ein herannahendes Fahzeug übersehen.

02. Dezember 2019, 14:55 Uhr

Engelbrechtsche Wildnis | Erneut hat es auf der unfallträchtigen Kreuzung am Obendeich gekracht. Wie die Polizei mitteilt, wurden dieses Mal zwei Personen verletzt. Nach Angaben der Beamten ereignete sich der Unfall am Sonnabendvormittag, als ein 21 Jahre alter Autofahrer aus dem Glückstädter Umland um 11.05 Uhr mit seinem Mercedes samt Anhänger aus Richtung Herzhorn kommend die Bundesstraße 431 mit Ziel Kollmar-Bielenberg queren wollte. Hierbei übersah der junge Mann einen 75-jährigen Sommerländer, der aus Richtung Glückstadt herannahte. Bei dem heftigen Zusammenstoß erlitten die jeweiligen Beifahrer in beiden Autos leichte beziehungsweise schwere Verletzungen. Sie kamen ins Krankenhaus. Die zwei Autos mussten abgeschleppt werden.