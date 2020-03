Am Wochenende in Brokdorf : In der Dorfstraße: Bei Einbruch in Supermarkt nahmen die Täter auch einen Tresor mit

Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar, dürfte aber im fünfstelligen Bereich liegen.

09. März 2020, 15:12 Uhr Brokdorf | Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Sonnabend, 5.15 Uhr. Einbrecher entwendeten in einem Brokdorfer Supermarkt einen Tresor, diverse Lebensmittel und Tabakwaren. Über eine rückwärtige Tür verschafften sich die Einbrecher Zugang zum Markt in der Dorfstraße. Der erste Abtransport erfolgte laut Polizei mit Einkaufswagen, später luden die Täter die Beute vermutlich auf Fahrzeuge um. Die genaue Schadenssumme könne noch nicht beziffert werden, dürfte aber im fünfstelligen Bereich liegen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sollten sich bei der Kripo Itzehoe, 04821/6020, melden. Blaulichtmonitor Was ist der Blaulichtmonitor? zur Startseite

