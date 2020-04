Glückstädter Werkstätten : In der Corona-Zeit dürfen Menschen mit Behinderung nicht arbeiten

Im Interview erklärt Sprecherin Annette Dux, wie die Werkstätten mit der Krise umgehen und wie einige Arbeiten trotzdem weiterlaufen.

von Christine Reimers

13. April 2020, 15:34 Uhr

Glückstadt/Itzehoe | Das haben die Glückstädter Werkstätten so noch nicht erlebt: Menschen mit Behinderungen dürfen landesweit seit dem 16. März nicht arbeiten. Sie müssen zu Hause bleiben. Wie lange, ist noch nicht wirklich klar. Annette Dux, Sprecherin der Werkstätten, erklärt im Interview mit Christine Reimers, wie die Situation ist. Ein Motto lautet: „#WirSindDa.“

Ist es richtig, dass der gesamte Werkstattbereich an der Stadtstraße in Glückstadt und auch die Außenstellen in Itzehoe geschlossen sind?

Annette Dux: Die Corona-Krise verändert unser Leben. In allen Betriebsstätten läuft seit dem 16. März alles ein wenig anders. Alle Werkstätten für Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein sind seit diesem Tag geschlossen. Nur in Ausnahmefällen gibt es eine Notbetreuung. Der Erlass der Landesregierung ist eine weitere Schutzmaßnahme im Kampf gegen das Coronavirus, da Menschen mit Behinderungen zu den besonders gefährdeten Personengruppen gehören.

Wie kommunizieren Sie mit den Betroffenen, die zu Hause bleiben?

Auch wenn die Menschen mit Behinderungen derzeit nicht an ihren Arbeitsplatz dürfen, die Mitarbeitenden der Glückstädter Werkstätten, der Tagesförderstätten und Wohnbereiche sind für sie da. Sie zeigen, dass sie in dieser Ausnahmesituation für die Menschen mit Behinderungen da sind und weiterhin ihre Ansprechpersonen sind.

Wie geht es den Menschen mit Behinderungen in dieser Situation?

Es ist für sie eine große Umstellung, so plötzlich daheim zu bleiben und damit gewohnte Tagesabläufe und Sozialkontakte zu verlieren. Das führt unter anderem zu einem höherem Gesprächs- und Unterstützungsbedarf.

Welche Mitarbeiter leisten die Kontakte ?

Die Mitarbeitenden der Sozialen Dienste der Glückstädter Werkstätten halten teilweise mehrmals täglich telefonisch oder per Mail engen Kontakt zu den Menschen mit Behinderungen, zu deren Angehörigen und den gesetzlichen Betreuern.

Auch an die Mitarbeitenden des ambulanten Dienstes „Wilma – Wohnen mit Assistenz“ können sich die Menschen mit Behinderungen mit ihren Nöten wenden. Die Kolleginnen und Kollegen hören den Betroffenen zu, spenden Verständnis und Trost. Und manche Gespräche finden als willkommene Abwechslung an der frischen Luft statt.

Wie ist die Situation in den Wohnhäusern und Wohngemeinschaften?

Auch die Situation in den Wohnhäusern hat sich stark verändert. Die Menschen mit Behinderungen aus den Werkstätten und Tagesförderstätten, sind nun den ganzen Tag in ihrem Zuhause, der Wohnstätte.

Dürfen sie dort Besuch bekommen?

Besuche sollen nicht mehr stattfinden wegen der Infektionsgefahr. Es ist nicht einfach, eine Tagesstruktur aufrecht zu halten und sich zu beschäftigen. Nur mit ganz großem Teamgeist und Einfallsreichtum der Mitarbeitenden in den Wohnstätten lässt sich das auffangen. Tagespläne werden aufgestellt, um die Zeit zum Beispiel mit Spielen, Vorlesen, Basteln oder Backen in der Gemeinschaft sinnvoll zu füllen. Das schöne Frühlingswetter lockt zu Spaziergängen auf dem Gelände. Überall zeigen die Mitarbeitenden ihre Bereitschaft, trotz der Infektionsgefahr die Bewohner und Bewohnerinnen weiter zu fördern und zu betreuen. Da tun kleine Zeichen der Wertschätzung richtig gut, zum Beispiel ein anonym gemaltes Herz mit einem „Danke“ vor dem Eingang vorzufinden.

Wird im Itzehoer Werkstattbereich in der Emmy-Noether-Straße noch gekocht?

Die Großküche im DwerWerk in Itzehoe ist ein systemrelevanter Bereich , da sie die Versorgung der Wohnhäuser an den verschiedenen Standorten in Glückstadt und Itzehoe mit kaltem und warmem Essen sichergestellt. Auch hier fehlen jetzt die Menschen mit Behinderungen, die in der Großküche gearbeitet haben. Ihre Arbeit haben Mitarbeitende aus anderen Betriebsstätten der Glückstädter Werkstätten übernommen, die den Arbeitsplatz vorübergehend gewechselt haben und sich gegenseitig helfen. Die Essensversorgung ist sichergestellt.

Welche Bereiche sind noch betroffen?

Genauso entscheidend ist der Nachschub an frischer Wäsche. Auch bei Waschbote Textilpflege & Service in Horst können derzeit keine Menschen mit Behinderungen arbeiten. Auch hier springen Kollegen und Kolleginnen aus anderen Betriebsstätten aushilfsweise ein und arbeiten die Wäscheberge ab. Die eigenen Wohnbereiche und externe Kunden, wie Seniorenheime oder eine Fachklinik, erhalten wie gewohnt ihre Lieferungen mit hygienisch einwandfreien Textilien. Überall ist jetzt Team-Work angesagt. Nicht nur der eigene Arbeitsbereich zählt, sondern der Blick über den Tellerrand – und das klappt sehr gut. Wir sagen Danke an die engagierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die weiterhin den sozialen Auftrag erfüllen.