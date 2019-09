Unfall in Breitenburg : In den Gegenverkehr geraten – Autofahrerin verletzt

Der Birkenweg war für etwa eine Stunde gesperrt.

Avatar_shz von Florian Sprenger

04. September 2019, 11:17 Uhr

Breitenburg | Eine 58-jährige Autofahrerin geriet am Mittwochmorgen in Breitenburg in den Gegenverkehr. Die Frau war gegen 10 Uhr auf dem Birkenweg in Richtung Itzehoe-Wellenkamp unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Renault von der Fahrbahn abkam und mit dem Peugeot einer 25-Jährigen zusammenstieß. Die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe wurde daraufhin zur Einsatzstelle gerufen. Vor Ort konnten sich bereits alle Beteiligten aus den Unfallfahrzeugen befreien. Die 25-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Itzehoer Klinikum. Die 58-Jährige blieb unverletzt.

Nach dem Abbinden der aufgelaufenen Betriebsstoffe wurden beide Autos durch Abschleppwagen von der Unfallstelle entfernt. Der Birkenweg konnte nach etwa einer Stunde wieder freigegeben werden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?