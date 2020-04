Überraschung für Kita-Kinder : In Beidenfleth geht der Geburtstagshase um

Zwar ist der Beidenflether Kindergarten geschlossen, doch Erzieher und Kinder bleiben in Kontakt.

von Michael Lemm

01. April 2020, 17:11 Uhr

Beidenfleth | Auf Schusters Rappen ist das pädagogische Personal der Kita in Beidenfleth unterwegs, um den Kontakt zu den 30 Schützlingen aus den beiden Gruppen nicht abreißen zu lassen. Sie machen Spaziergänge zu den Kindern und hängen kleine Geschenktütchen an die Haustür unter dem Motto „Post vom Kindergarten“.

ZITAT: Jeder wurstelt sich auf seine Weise durch diese schwierige Zeit. Ines Olbertz, Kita-Leiterin

„Für uns in der Dorfgemeinde ist das der beste Weg, um die Verbindung zu den Kindern aufrecht zu halten.“ In den Tütchen fanden sie neben einer kleinen Naschitüte und einer Schaufel auch Sonnenblumenkerne zum Aussäen. Im beigelegten Brief, den die Kinder dank der Bilderzeichen mitlesen können, ist der Zweck erklärt.

BILD

Eigentlich wollten die Kinder nämlich bald ihr Hochbeet bepflanzen, doch daraus wird nun wegen der Kita-Zwangspause nichts. Olbertz: „Sie können die Kerne zuhause einpflanzen und wir wollen dann schauen, wie groß die Sonnenblumen geworden sind, wenn wir uns wiedersehen.“

Ständchen für Geburtstagskinder

Auch die Geburtstagskinder werden nicht vergessen. Sie bekommen jeweils ein Ständchen am Gartenzaun oder an der Haustür, und auch der obligatorische Geburtstagshase im Bollerwagen darf nicht fehlen. Bisher konnten sich seit der Schließung zwei Kinder über unerwarteten Kita-Besuch freuen. Es wird weitere Spaziergänge geben – bis zum 19. April stehen noch fünf Geburtstage aus.