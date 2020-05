Museumsähnliches Wohnen : In 100 Jahren altem Bahnhof: So wohnen Sandra und Sven Helmrich aus Vaale

Das Ehepaar hat das Gebäude in Vaale nach ihren Wünschen umgebaut.

von Joachim Möller

28. Mai 2020, 12:56 Uhr

Vaale | Es rattert. Ein Güterzug rauscht am Fenster vorbei. Für eine kurze Zeit verstummen die Gespräche. Doch ansonsten nehmen Sandra und Sven Helmrich kaum Notiz von der Geräuschkulisse. „Auch die vorbeifahrenden Züge gehören zum Charme des Gebäudes“, sagt die 42-Jährige Ehefrau. Zusammen mit ihrem Mann und den vier Kindern wohnt sie im ehemaligen Bahnhof in Vaale. Sie haben den Stress der Großstadt mit der Idylle auf dem Land eingetauscht. Ihr neues Domizil, das bis 1980 noch in Betrieb war, ist vor rund 100 Jahren eingeweiht worden. Am 1. Juni 1920 konnten dort zum ersten Mal Fahrgäste ein- oder aussteigen.

Sven Helmrich (47) und seine damalige Lebensgefährtin kauften das rote Backsteingebäude vor 20 Jahren – und retteten es vor Verfall und Abriss. Nachdem Ende der 70er Jahre der Güterverkehr in Vaale eingestellt worden war, folgte im Winter 79/80 das Aus für den Personenverkehr. Die Bahn verkaufte daraufhin das Gebäude. Die anschließenden Besitzer investierten wenig, zum Schluss stand es leer, und „diente stellenweise als Unterkunft für Obdachlose“, sagt Sven Helmrich. Doch trotz herausgerissener Fußböden, eingeschlagener Scheiben, offenem Dach und zahlreicher Vandalismusschäden: Als der Hamburger Kunst- und Antiquitätenhändler, der eigentlich mit seiner Lebensgefährtin in der Haseldorfer Marsch ein neues Zuhause suchte, den Bahnhof zufällig sah, konnte er sich dem Charme nicht entziehen. „Wir haben das Haus gesehen und vier Wochen später gekauft.“ Seitdem restaurierte der gelernte Handwerker „Stück für Stück“ den Bahnhof. „Alles, was noch original drin und erhaltenswert war, habe ich gelassen.“

Allerdings war der Verfall bereits weit fortgeschritten, außer der ehemaligen Fahrkarten-Ausgabe, der Gepäckdurchreiche und einem kleinen Bunker im Keller erinnern nur noch die großen Räume und der Eingangsbereich an einen Bahnhof. Vieles baute der gelernte Handwerker nach den Wünschen der Familie um, so dass nach und nach ein moderner Wohnbereich in einer historischen Hülle entstand.

Von außen erinnert das repräsentative Gebäude an die Glanzzeit des Bahnhofs, der einst Mittelpunkt in der Region war. Eingebaut hat Sven Helmrichs in dem 500 Quadratmeter großen Gebäude zwei Einlieger- und zwei Ferienwohnungen. „Fliegender Hamburger und „Kehrwieder“ hat das Ehepaar diese Unterkünfte genannt. „Wir lieben es Gäste zu haben. Wir möchten anderen Menschen eine schöne Auszeit an unserem Glücksort ermöglichen, die hier genießen und entspannen wollen.“ Gern gesehen sind auch Besucher, die den Weg auf den aufgeschütteten Damm, auf dem der Bahnhof liegt und die Gemeinde überragt, finden. „Wir haben ein offenes Haus und freuen uns, wenn Menschen den Charme mit uns genießen“, sagt Sven Helmrich. Die Familie fühlt sich in Vaale angekommen und gut aufgehoben. „Wir leben Gemeinde, Gemeinschaft und Landleben.“

Eigentlich wollte das Ehepaar, das 2014 auch in dem Gebäude geheiratet hat, ihr Haus zum 100. Geburtstags des Bahnhofs am 1. Juni öffnen. Zusammen mit der Gemeinde war ein großes Fest geplant. „Es ist traurig, dass es wegen der Corona-Krise ausfallen muss“. Doch 2021 soll es nachgeholt werden, sagt der 47-Jährige.