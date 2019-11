Immer mehr Tauben bei Rassegeflügelschau

von Kristina Sagowski

04. November 2019, 11:46 Uhr

Krempe | Als vollen Erfolg verbuchten die Organisatoren die zweitägige Krempermarsch-Schau in der Willi-Steinmann-Halle. Die Kremper Rassegeflügelzüchter hatten zum 37. Mal zur großen Vogelschau eingeladen.Integriert war wie in den Vorjahren die Kreisverbands-Schau Steinburg samt Werbeschau des Zuchtbuches Schleswig-Holstein. Erstmals als Kremper Vereinsvorsitzender mit dabei war Dierk Höper, der im Februar während der Hauptversammlung seinen langjährigen Vorgänger Horst Tank im Ehrenamt abgelöst hatte.

Erfahrung bringt der „Neue“ reichlich mit. Höper ist seit 40 Jahren Mitglied im Verein. Sein Vorgänger hatte die Kremper Rassegeflügelzüchter 32 Jahre geleitet.

„Wir hatten 251 Nennungen, das sind 25 mehr als im Vorjahr“, freute sich Höper über die stattliche Anzahl an Hühnern, Zwerghühnern und Tauben. Auffällig: Der Tauben-Anteil nimmt kontinuierlich zu. „Das liegt wohl auch daran, dass Hühner in der Stadt schwer zu halten sind“, erklärte Höper. Fünf Preisrichter nahmen die Vögel genau in Augenschein. „Wir hatten wieder viele sehr gute Bewertungen“, freute sich Höper. Als höchstes Lob wurde ein „Vorzüglich“ verliehen.