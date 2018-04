Jägerschaft der Wilstermarsch : Immer mehr Rehe überfahren

Jahresbilanz: Jäger beklagen Anstieg beim Fallwild.

von shz.de

06. April 2018, 05:00 Uhr

Die Jäger der Wilstermarsch haben in der zurückliegenden Jagdsaison 249 Stück Rehwild gegenüber 224 im Vorjahr zur Strecke gebracht. Gleichwohl beklagten die Waidmänner des Hegerings 7 die hohe Fallwildquote von rund 60 Prozent. Das sind Rehe, die auf den stark befahrenen Straßen mit Maisanbau auf der einen und Getreidefeldern auf der anderen Seite den Verkehrstod fanden oder vom Mähdrescher überrollt wurden.

Hegeringsleiter Thorsten Holler trug auf der Versammlung im Restaurant Dückerstieg den Streckenbericht vor. Deutlich gestiegen ist die Ausbeute der Hasenjagd (siehe Infokasten). Thema bei den Jägern war unter anderem die Abschussquote bei den Saatkrähen. Holler berichtete von einer Steigerung von 370 auf 423 Rabenvögel. Das führte er nicht zuletzt auf eine gesonderte Krähenjagd zurück, bei der allein an einem Tag 32 Krähen geschossen wurden. Ähnlich erfolgreich sei ein Raubwildtag gewesen, bei dem in der Wilstermarsch zehn Füchse, sechs Marder und zwei Marderhunde erlegt wurden. Die Bläser des Hegerings intonierten zum Verblasen der Strecke die unterschiedlichen Jagdsignale.

Der Vorsitzende des Kreisjagdverbandes, Sven Heesch, konnte gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Frank Jordan zwei Mitglieder für 40-jährige Treue zur Jagd ehren. Die Beidenflether Holger Schade und Gerd Sievers wurden mit der Goldenen Ehrennadel des DJV ausgezeichnet. In Abwesenheit wurden Hermann Beimgraben aus Neuendorf-Sachsenbande mit Gold für 40 Jahre sowie Harry Theill aus Brokdorf mit Silber für 25 Jahre geehrt.

Nach dem Bericht von Kassenwart Ernst-Otto Prüß beantragte Helmut Sievers die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erteilt wurde. Zur neuen Revisorin wählte die Versammlung Annika Böge. Bläserobfrau Gunda Mohr berichtete über die Aktivitäten des Bläserkorps und kündigte als Höhepunkt dieses Jahres die feierliche Hubertusmesse am 4. November in der St.-Bartholomäus-Kirche Wilster an.

Hunde-Obmann Michael Mehrens teilte mit, dass in diesem Jahr fünf Jagdhunde für die Jugendsuche und ein Hund für die Brauchbarkeitsprüfung angemeldet worden seien. Ute Lange als Obfrau für die Öffentlichkeitsarbeit berichtete über Projekte in den Kindergärten Ecklak und Beidenfleth sowie an der Wolfgang-Ratke-Schule in Wilster und kündigte an, dass bei der Betreuung des Naturkundlichen Heimatmuseums in Wilster Mehrarbeit auf die Jäger zukommen werde.

Bei der Trophäenschau durch Sven Heesch wurden die Gehörne der Böcke bewertet. Die zehn Besten sollen auf der nächsten Kreisversammlung präsentiert werden. Heesch zeigte sich besonders erfreut über die Bereitstellung von 100 000 Euro durch das Land für die landesweit elf Schießstände. Davon werde auch der Schießstand des Hegerings in Kaaks profitieren. Dort wird, so kündigte Schießwart Frank Schober an, am 21. April das Nadelschießen um den Kurt-Witzel-Pokal ausgetragen. Am 11. August folgt das interne Preisschießen des Hegerings. Als weitere Termine nannte er den 7. Juli für die Kreismeisterschaft, am 25. August das Hegerings-Vergleichsschießen und 14-tägig montags das Damenschießen – alle in Kaaks.

So viel Wild wurde 2017 zur Strecke gebracht:

Der Streckenbericht der Wilstermarsch-Jäger umfasst 499 Mümmelmänner gegenüber 231 im Vorjahr. Zuwächse gab es auch bei den Füchsen von 98 auf 146, bei den Marderhunden von 28 auf 66 und bei den Fasanenhähnen von 20 auf 93. Die Jagdstrecke von 190 Ringeltauben gegenüber 178 blieb nahezu konstant, während sich die Strecke von 61 Stein- und Baummardern gegenüber dem Vorjahr mit 34 Tieren fast verdoppelte. Die Zahl der erlegten Graugänse stieg von 68 auf 160, während es bei den Enten mit 160 gegenüber 68 eine leicht ansteigende Tendenz gab.