Immer dienstags wird bei der VHS gekocht

von Volker Mehmel

04. September 2018, 12:13 Uhr

Auch in diesem Semester bietet die Volkshochschule (VHS) Wilster monatlich dienstags Kochabende an. Dazu hat sich die Dozentin Anke Beimgraben folgende Themen überlegt: 11. September: Kochen mit „anderen“ Gemüsen, 23. Oktober: Kartoffeln mal anders, 13. November: Kürbiszeit – es ist Halloween und 11. Dezember: Schnelles für Weihnachten. Die Abende finden in der Schulküche der Gemeinschaftsschule Wilster in der Zeit von 19 bis 21.30 Uhr statt.



> Verbindliche Anmeldungen bei der VHS-Geschäftsführung unter 04823/9224940.