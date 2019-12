Busverkehr in Dithmarschen : Im Stundentakt von Büsum nach Heide

Die Bus-Offensive im Kreis Dithmarschen geht weiter. Im kommenden Jahr soll eine schnelle Linie zwischen Heide und Büsum eröffnet werden.

13. Dezember 2019, 13:43 Uhr

Heide | Der Kreis Dithmarschen setzt seine ÖPNV-Entwicklungsoffensive fort. Nachdem 2016 überwiegend die Buslinien im südlichen Kreisgebiet optimiert wurden, stand 2017 das nordöstliche Dithmarschen im Fokus. Im Jahr 2018 wurde eine durchgängige Grundnetzlinie von Friedrichskoog über Marne nach St. Michaelisdonn gestartet. Im Zentrum des diesjährigen Maßnahmenpakets steht die Schaffung einer schnellen Grundnetzlinie zwischen Büsum und Heide über Wöhrden.

Jacqueline Pusch von der SVG Südwestholstein ÖPNV-Verwaltungsgemeinschaft der Kreise Dithmarschen, Pinneberg und Segeberg, die die Planungen in Abstimmung mit dem Kreis Dithmarschen und der DB Regio Bus Nord GmbH (DRN) entwickelt hat, erläutert: „Mit der neu strukturierten Buslinie 2610 von Büsum über Wöhrden nach Heide wird eine neue, schnelle und umsteigefreie Verbindung Realität.“ Und: „Das stündliche Fahrtangebot ermöglicht ab dem 15. Dezember auch Fahrten in den späten Abendstunden oder am Wochenende.“

Dies gehört zu den klar definierten Standards der ÖPNV-Ausbauoffensive in Dithmarschen. Weitere Aspekte sind die direkte und schnelle Linienführung, Angebot an allen Tagen einschließlich Wochenende und Schulferien, durchgehend vertakteter Fahrplan, systematische Fahrplankoordination und Anschlussplanung mit dem Schienenpersonennahverkehr (SPNV) sowie mit wichtigen Grundnetzlinien. Darüber hinaus werden Betriebszeiten von mindestens 5 bis 23 Uhr eingerichtet.

Landrat Stefan Mohrdieck ergänzt: „Mit dem Ziel, den Anteil des ÖPNV am Verkehrsmarkt zu erhöhen, setzt der Kreis Dithmarschen das vierte Jahr in Folge ein bedeutsames ÖPNV-Projekt um. In diesem Jahr profitiert der gesamte Amtsbereich Büsum-Wesselburen von den Neuerungen. Für Fahrgäste mit Zielen im südlichen Kreisgebiet ergeben sich hieraus zahlreiche neue Möglichkeiten. Durch eine sinnvolle Verknüpfung zum Schienenverkehr in Meldorf und der bereits überplanten Buslinie 2583 nach Marne ergeben sich weitreichende Verbesserungen.“