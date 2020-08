Politik im Kreis Steinburg : Im Strandkorb: Markt Helfrich spricht mit Bürgern

Treffen mit dem Bundestagsabgeordneten in Glückstadt, Itzehoe, Nordermeldorf und Bad Bramstedt.

von Joachim Möller

09. August 2020, 11:36 Uhr

Itzehoe/Glückstadt | Zwei Strandkörbe, vier Augen, ein Thema – das ist die Idee der Strandkorbgespräche, zu denen der Bundestagsabgeordnete Mark Helfrich (CDU) in diesem Sommer in seinem Wahlkreis einlädt. „In den vergangenen Jahren war ich mit meinem Klöneck auf den Wochenmärkten der Region präsent“, sagt Helfrich. „Eigentlich war das auch für diesen Sommer geplant, aber in Corona-Zeiten habe ich mich sozusagen für Bürgernähe mit Sicherheitsabstand entscheiden müssen.“

Statt im Marktgetümmel stellt der Bundestagsabgeordnete seine beiden Strandkörbe deshalb an „vier idyllischen Punkten“ im Wahlkreis auf. „Anders als bei meinen regelmäßigen Bürgersprechstunden soll es also nicht um ganz persönliche Anliegen, sondern um politische Themenfelder gehen“, sagt Helfrich. Und es sollen die Anregungen der Bürger im Mittelpunkt stehen, erklärt Helfrich seinen Ansatz, für den er auf gute Resonanz hofft: „Ich würde mich freuen, wenn die Bürgerinnen und Bürger das Angebot nutzen und ich viele interessante Themen, die die Menschen hier vor Ort bewegen, mit nach Berlin nehmen kann.“

Gelegenheit zum Strandkorbgespräch unter vier Augen gibt es auf dem historischen Itzehoer Rathausmarkt (Donnerstag, 13. August, 9 bis 12 Uhr), an der Badestelle Nordermeldorf (Freitag, 14. August, 14 bis 17 Uhr), auf der Schlosswiese Bad Bramstedt (Sonnabend, 15. August, 9. bis 12 Uhr) und am Glückstädter Hafen (Dienstag, 18. August, 9 bis 12 Uhr).

Coronabedingt ist eine vorherige verbindliche Voranmeldung für ein zirka 20 minütiges Strandkorbgespräch mit dem ihrem Abgeordneten notwendig. Diese ist telefonisch unter 04821/ 9008320 oder per Mail unter mark.helfrich@bundestag.de möglich. Vorgesehen ist dabei auch eine Übertragung über Social-Media-Kanäle.