Gespannfahrt : Im Planwagen vom Allgäu nach Amrum

Seit sieben Jahren haben Martin und Bettina Rickert aus Bad Waldsee im Allgäu ein Ferienhaus auf Amrum. „Wir waren schon immer Nordsee-Fans und segeln auch gerne“, erzählte Bettina Rickert in Beidenfleth. Dort machten die Ehepaare Martin und Bettina Rickert sowie Hans und Monika Kästle Rast auf dem Bauernhof von Peter und Sabine Lucht. Grund war eine Gespann-Fahrt „vom Schwabenland zum Nordseestrand“, um einen Sack Dinkel zur Getreidemühle nach Amrum zu bringen. Seit dem 4. Juli sind die Ehepaare auf Tour.

„Unser Haus steht in unmittelbarer Nachbarschaft zur Amrumer Windmühle, und als sich der Verein zur Erhaltung der Amrumer Windmühle gründete, bin ich gleich eingetreten“, erzählte Martin Rickert. An einem Silvesterabend auf Amrum versprach er dem Verein, einen Sack Dinkel mit dem Gespann aus dem Allgäu zur Mühle zu bringen. „Wir kommen aus einer traditionell geprägten Region, und wenn so eine alte Technik wie die Windmühle erhalten bleiben kann, sind wir dabei.“ Rickerts und auch Hans und Monika Kästle gehören der Fahrgruppe Oberschwaben an, einer Gemeinschaft von 40 Gespann-Fahrern. „Wir machen immer eine Ausfahrt. Im vergangenen Jahr sind wir nach Möggers kurz hinter der österreichischen Grenze gefahren“, sagte Rickert. Dort wurde das Rösselfest gefeiert, und in einem Göpel mit einer alten Dreschmaschine wurde Dinkel gedroschen. Er ließ sich einen 10-Kilogramm-Sack abpacken, der jetzt den Weg auf die Nordseeinsel angetreten hat.

„Wir brauchen auf unserem 1100 Kilometer langen Treck immer wieder Hilfe und Unterstützung“, berichtete Martin Rickert. Er habe im Vorwege über ein Netzwerk und Tourist-Informationen Schlafmöglichkeiten für Mensch und Tier gesucht. In der Wilstermarsch wurde der Kontakt über Bürgermeister Peter Krey in die Gemeinde Beidenfleth organisiert. Bei Peter und Sabine Lucht fanden die Paare und ihre vier Pferde Unterkunft und wurden herzlich willkommen geheißen. Durch schlechtes Wetter waren die Reisenden zwei Tage in Verzug. „Obwohl wir meistens gutes Wetter hatten, mussten wir in den Überschwemmungsgebieten zwei Tage pausieren“, so Bettina Rickert. Durch Dithmarschen und die Reußenköge soll es weiter nach Dagebüll und dann direkt nach Amrum zur Windmühle in Nebel gehen. Das Übersetzen mit den Fähren gestalte sich dabei aufwändig, weil die Pferde erst auf Anhänger verladen und die Gespanne auf die Fähre gezogen werden müssten. „Da helfen uns Bekannte mit ihren Fahrzeugen“, sagte Martin Rickert. Vom Fahrerstammtisch würden Freunde mit Fahrzeugen und Anhängern nach Amrum kommen, um die Gespanne samt Pferden und Lenker wieder nach Hause zu bringen. „Hin ist es ja keine Lustreise, sondern ein Transportauftrag, zurück wollen wir weder uns noch den Pferden die Strecke ein zweites Mal zumuten.“