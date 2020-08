Sammlung von Heinz Spielmann : Im Itzehoer Wenzel-Hablik-Museum gibt es Einblicke in den japanischen Alltag

Die neue Ausstellung zeigt Holzschnitte aus Fernost mit vielfältigen Themen.

31. August 2020, 15:15 Uhr

Itzehoe | In gewisser Weise war es ein Heimspiel, als Professor Heinz Spielmann im Wenzel-Hablik-Museum die neue Ausstellung mit japanischen Holzschnitten eröffnete. Er hat die Itzehoer Kulturstätte vor 25 Jahren in seiner damaligen Funktion als Landesmuseumsdirektor mit auf den Weg gebracht. Nicht alle Museen in der Region, die damals gegründet worden seien, seien erfolgreich, sagte Spielmann mit Blick auf Museumsleiterin Katharina Gräber und auf ihre Vorgängerinnen: „Itzehoe schon“. Die Stadt könne froh sein, solch ein Haus zu haben. Wenzel Hablik sei mittlerweile international berühmt.

Vergleichbare Welt

Seinen Rang zeigt auch anschaulich die Gegenüberstellung im Obergeschoss des Museums, in der Radierungen Habliks neben ähnlichen Motiven des berühmtesten japanischen Holzschnitzers Hokusai präsentiert werden: Japanische Pflanzen neben europäischen, eine Japanerin, die ebenso wie eine deutsche Frau an einem Schiebefenster steht und in die Ferne auf einen Berg schaut. „Die Welt ist vergleichbar“, sagte Heinz Spielmann zu den sehr ähnlichen Ausgestaltungen, „auch ohne direkten Bezug“, denn Hablik habe die Arbeiten Hokusais nicht gekannt.

Die rund 140 farbigen Holzschnitte aus den letzten vier Jahrhunderten stammen aus der mittlerweile doppelt so umfangreichen Stiftung, die er seit sieben Jahren mit seiner Frau aufbaut. Den Grundstein legte eine Schenkung von Holzschnitten aus dem Besitz des Künstlers Oskar Kokoschka (1886-1980), die dieser in den 40er Jahren in London gekauft hatte.

Furios durch die japanische Geschichte

Heinz Spielmann war seit dem Beginn seiner Leidenschaft für japanische Kunst vielmals im Land und gibt mit den Holzschnitten der bekanntesten japanischen Künstler einen ungewöhnlichen Einblick in das Alltagsleben des Landes. Er zeigt „Ukiyo-E. Bilder der fließenden Welt“, so der Ausstellungstitel. Mit einem furiosen Gang durch die japanische Geschichte verdeutlichte Spielmann in freier Rede, dass der hermetische Abschluss des Landes im 17. und 18. Jahrhundert nach Bürgerkriegen und Einigung die Konzentration des Bürgertums auf die Natur und Kultur bewirkte, was sich in der neuen Kunstform damals preiswerter Holzschnitte niederschlug.

Seine Ausführungen, die wegen der Corona-Beschränkungen nur wenige Gäste vor Ort verfolgen konnten, können in einer Aufzeichnung auf der Website des Museums (www.wenzel-hablik.de) nachvollzogen werden.

Vielfältige Themen

Landschaften und Reisebilder, schöne Damen der Gesellschaft, Teezeremonie, Bade- und Liebesszenen, alte Legenden – die Themen der Farbdrucke sind vielfältig. Die japanische Kunsttradition wird in der Ausstellung in ihrer Entwicklung aufgezeigt und reicht bis in die Gegenwart zu den bekannten Manga-Comics, die auch den Westen beeinflussen. Zur Güte der Drucke verwies Heinz Spielmann auf Oskar Kokoschka, der an ihnen vor allem die genaue Beobachtung der Bewegung geschätzt habe:

„Die Japaner sind das schnellste Auge in der Geschichte der Malerei.“