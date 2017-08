Flugshow in Hohenlockstedt : Im Gyrocopter über Itzehoe

vergrößern 1 von 3 Foto: Lamprecht-Rösler 1 von 3





Ein „Super-Flug“ sei es gewesen, sagte Rosemarie Wulf, nachdem sie ihr Zuhause aus der Luft gesehen hatte. Die 84-jährige Itzehoerin war am Wochenende Gast bei der Wolfsmeile im Freizeit- und Gewerbepark Hohenlockstedt. Dort gab es nicht nur 500 verschiedene Trucks zu bestaunen (wir berichteten), auch der Itzehoer Luftsportverein (ILV) hatte während der zweitägigen Veranstaltung mit Rundflügen und vielfältigen Informationen eine Menge zu bieten.

Rosemarie Wulf entschied sich dabei für einen Rundflug in einem offenen Gyrocopter. Der Drehflügler ähnelt in seiner Funktionsweise einem Hubschrauber. Jedoch wird hier der Rotor nicht durch ein Triebwerk, sondern passiv durch den Fahrtwind in Drehung versetzt. „Ein sehr sicheres Fliegen“, sagte Ehemann Karl-Heinz Wulf. Hinterher genoss er mit seiner Frau ein Gläschen Sekt.

Während der Sonnabend aufgrund des Regens fliegerisch ins Wasser fiel, war der Sonntag gut besucht. „Wir haben mit unseren drei vereinseigenen Maschinen rund 70 Gäste in die Luft befördert, nachdem es am Tag zuvor aufgrund des schlechten Wetters lediglich vier waren“, zog ILV-Vorsitzender Bernhard Rösler ein positives Fazit der gemeinsam mit der Globus-Event-Agentur ausgerichteten Wolfsmeile. „Der jüngste Co-Pilot aller Wolfsmeilenzeiten war gerade mal drei Jahre alt.“ Darüber hinaus hätten sich einige junge, aber auch ältere Leute getraut, den ersten Flug in den ILV-Maschinen zu absolvieren, sagte Rösler. Im Einsatz war auch wieder der größte noch fliegende Doppeldecker der Welt, die Antonow AN2. Neunmal startete das Flugzeug und nahm in den sechs Stunden 80 Besucher mit in die Luft.

Am Info-Stand des Itzehoer Luftsportvereins haben Mitglieder außerdem über den Verein und das Fliegen informiert. „Es gab gute Gespräche mit Interessierten“, so der Vorsitzende.





von Joachim Möller

erstellt am 16.Aug.2017 | 11:17 Uhr