Naturpark Aukrug : Im Garten zählt die Vielfalt

Experten machen bei Infoabend des Vereins Naturpark Aukrug klar, dass Insekten verstärkt geschützt werden müssen.

Avatar_shz von Ludger Hinz

22. September 2019, 17:27 Uhr

Fitzbek | Die Insektenvielfalt ist dramatisch zurückgegangen, das Bienensterben der Ausdruck einer größeren Entwicklung. Um Maßnahmen dagegen zu diskutieren und Tipps zu geben, dem entgegenzuwirken, lud der Verein Naturpark Aukrug gemeinsam mit dem Naturschutzring Aukrug und dem Schleswig-Holsteinischen Heimatbund zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung ein.

Unter dem Titel „BlütenReich Aukrug – für mehr Blüten- und Artenvielfalt“ kamen rund 25 Interessierte in den Gasthof „Alte Diele“ in Fitzbek – Akteure aus Naturschutzvereinen, Schulen und Kindertagesstätten sowie Landwirte, Grünflächenbesitzer und Privatgärtner.

Der Landesnaturschutzbeauftragte Holger Gerth als Moderator stellte klar: „Es geht nicht nur um Bienen und Honig, sondern um Insekten im Allgemeinen. Wir fördern die vielfältige Insektenwelt.“

Er legte dar, dass es EU- und bundesweit sowie auf Kreisebene Insektenschutzprogramme dazu gebe, wie Insektizide in der Landwirtschaft reduziert werden können.

Norbert Voigt, Insektenspezialist vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund (SHHB), betonte, dass sich die Gefährdung durch alle Insektenarten hindurch ziehe. „Die Dimension ist neu. Das Sterben ist nicht mehr lokal begrenzt, sondern gilt nun weltweit und auch für viele weitere Tiergruppen. Individuenzahl und Biomasse gehen aus verschiedenen Ursachen zurück.“ Das beeinträchtige den Zusammenhalt des Ökosystems.

Jeder Gartenbesitzer habe aber Möglichkeiten, etwas zu tun: „Den Garten vielfältig anlegen, Hecken und Feldraine stehen lassen, Insektizide reduzieren, die Lichtverschmutzung eindämmen und Naturschutzgebiete stärken, das wären die einfachsten.“ Um die Vielfalt wieder herzustellen, müsse der Wert alter Bäume schätzen gelernt werden. Altes und totes Holz sollte man stehen lassen, Obstbaumwiesen anlegen, Rasenflächen und Wegränder weniger mähen, Blühflächen und Wildnisecken zulassen.

Heimische sollten vor exotischen Pflanzen genutzt, eine ökologische Vernetzung hergestellt, ein breites Spektrum angelegt und Farbenvielfalt gefördert werden. „Wichtig ist es auch, Kräuter, Stauden und Gehölze für Wildbienen und Schmetterlinge zu erhalten.“ Nicht nutzen, so Voigt, sollte man Dünger, Zier-Kies und Rasenmähroboter, sonst drohe der „Garten als insektenfreie Zone.“

Niklas Zander, Geschäftsführer vom Naturschutzring Aukrug, zeichnete die historische Entwicklung der Obstbäume in Schleswig-Holstein nach. „Auch ihre Blüten sind über lange Zeiträume wichtig für Insekten.“ In den vergangenen Jahren würden besonders alte Obstsorten wieder wertgeschätzt. „Wir haben 30 bis 50 Bäume im Jahr gepflanzt.“ In drei Ortsteilen im Naturpark Aukrug wurden Maßnahmen auf Privatgrundstücken angeschoben. Dies sei allerdings nicht ohne Arbeit und Mühe beim Freihalten, Mähen und Freischneiden zu haben. „Aber wir erhalten damit einen Wert für die Menschen, die den eigenen Obstsaft mit nach Hause nehmen können.“ Durch das Essen alter Sorten könnten Menschen sogar ihre Allergien verlieren, meint Zander.

Die große natürliche Vielfalt im Naturpark mit einer Größe von 83 Quadratkilometern und 42 ansässigen Gemeinden betonte die Organisatorin des Abends und Geschäftsführerin vom Naturpark Aukrug, Bonnie Bogner. In Kindergärten könne das Problem leicht vermittelt werden, die erste Naturpark-Kita in Schleswig-Holstein sei gerade zertifiziert worden. Landtagsabgeordneter und CDU-Kreisvorsitzende Heiner Rickers rief dazu auf, die Aktivitäten weiterhin in die Gemeinden zu tragen. „Wir müssen das Ästhetische mit dem Naturgedanken verbinden.“