Drachenboot-Fun-Cup 2017 : Im Drachenboot ist Teamgeist gefragt

Das hat es im Binnenhafen noch nicht gegeben: Am Sonntag, 2. Juli, findet dort der „Drachenboot-Fun-Cup 2017“ statt. Mindestens 22 Teams werden beim großen Drachenbootrennen gegeneinander antreten. Cheforganisator Niels Blankschyn erwartet mehr als 3000 Zuschauer. „Zumindest bei gutem Wetter“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins des Fortuna-Bads. 18 der bislang gemeldeten 22 Teams stammen aus Glückstadt. „Weitere Mannschaften können noch mitmachen, wenn sie sich schnell genug anmelden.“

Jedes der Boote wird von 18 Paddlern angetrieben, die eine Strecke von 250 Metern meistern müssen, ehe die Ziellinie erreicht ist. Hinzu kommen auf jedem Drachenboot ein Trommler sowie ein erfahrener Steuermann. „Den Steuermann brauchen alle, da die Boote ganz schön Geschwindigkeit aufnehmen werden“, so Blankschyn. Das erste Rennen beginnt um 10 Uhr, gegen 17 Uhr soll die Siegerehrung stattfinden. Der Start befindet sich auf Höhe des Salzspeichers. Gepaddelt wird in Richtung „Nettchen“ am Hafenkopf.

Zuschauer können sich derweil am Ufer an verschiedenen Ständen verköstigen. Angeboten werden unter anderem Getränke, Crêpes, Kuchen, Eis, Würstchen und Fleisch vom Smoker.

Der Freibad-Förderverein tritt als Veranstalter des Drachenboot-Spektakels auf. Blankschyn erklärt, wie es dazu kam. „Rüdiger Kallies kam schon vor einiger Zeit mit der Idee auf uns zu.“ Kallies ist der Bäderbetriebs-Meister im Fortuna-Bad, und er wollte einen Drachenboot-Wettkampf im Freibad organisieren. Weil dort der Platz begrenzt ist, hätte allerdings nur ein Boot an den Start gehen können. Doch dann erfuhr Bürgermeisterin Manja Biel von den Plänen und regte an, das Rennen im größeren Stil in den Binnenhafen zu verlegen. Der Förderverein stimmte zu und übernahm die Organisation. „Es gibt übrigens noch eine andere Brücke zwischen Bad und Binnenhafen“, verrät Blanksckyn. Sowohl für das Schwimmbad als auch für den Hafen sind Betreiber die Stadtwerke Glückstadt.

Damit alles reibungslos abläuft, packen zahlreiche Helfer mit an. Unter anderem Mitglieder des DRK und der örtlichen DLRG-Gruppe. Die Boote stellen die Itzehoer Wasserwanderer, ebenso die Steuermänner. Das Startgeld beträgt 333 Euro, pro Boot kommen noch 375 Euro hinzu für die Miete. Letzteres übernehmen aber Sponsoren, die Niels Blankschyn als „Paten“ bezeichnet.

Auch Bürgermeisterin Biel ist mit dabei und wird versuchen, ihrer Mannschaft aus Politik und Verwaltung zum Sieg zu verhelfen. Ihr Boot trägt den vielsagenden Namen „Ungeheuer“ – samt Zusatz „Bürgernah“.

In jedem Boot sitzen mindestens sechs weibliche Paddlerinnen. „Das Rennen ist Teamwork“, sagt Blankschyn, „der Gleichtakt muss da sein“. Rund zwei Tonnen wiege ein voll beladenes Drachenboot. Da sei Konzentration oberstes Gebot. Sechs Boote stehen insgesamt für die Teams bereit. Immer drei treten gegeneinander an. „Es gibt drei Vorläufe und einen Finallauf“, kündigt der Cheforganisator an. Am Ende könnten also auch Kraft und Ausdauer über Sieg und Niederlage entscheiden.

Wobei nicht nur für die schnellsten Mannschaften Pokale bereit stehen werden. Auch für die „Best Performance“ gibt es Preise. „Das reicht vom besten Schlachtruf bis hin zu den gelungensten Gag-Einlagen“, kündigt Blankschyn an. Pünktlich zur Siegerehrung sollen 400 Luftballons in den Himmel steigen. Sein besonderer Dank gilt den Sponsoren, die das Spektakel erst möglich machen.



> Anmeldungen telefonisch bei Niels Blankschyn unter 04124/7366.