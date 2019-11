Im Dienst für die Gesellschaft

von Andreas Olbertz

Itzehoe | „Es ist leichter, einen Serviceclub zu gründen als ihn mit Leben zu erfüllen“, das sagte der erste Präsident des Lions Clubs Itzehoe, Erich Pickert bei der feierlichen Gründung des Vereins im Rittersaal des Breitenburger Schlosses. Jetzt, 60 Jahre später, sei unbestritten, dass das den Itzehoer Löwen gelungen ist, schreibt der Lions Club in einer Presseerklärung.

„Schier unerschöpflich“ sei die Vielfalt der Aktivitäten, die vom Lions Club Itzehoe unter dem Motto „We Serve“ zur Unterstützung sozialer regionaler und internationaler Projekte angeregt worden sei. Mit Benefiz-Basaren, Golf-Turnieren und Lions-Blues-Party-Nights seien ansehnliche Reinerlöse erzielt worden, mit denen zahlreiche Lions Quest-Seminare für Lehrer aller Schularten finanziert, die Itzehoer Tafel unterstützt oder ein jährliches Gänseessen für Bedürftige am Heiligabend ausgerichtet wurde. Dies seien nur einige wenige Beispiele des Engagements, heißt es vom Lions Club.

Regelmäßige Großspenden nach Naturkatastrophen, die Mitfinanzierung eines Schulgebäudes in Nairobi oder aktuell die Unterstützung einer Berufsschule in Sierra Leone sind weitere Beispiele für die Hilfe durch die derzeit 40 Mitglieder des Lions Clubs Itzehoe. Die größte Spende brachten die Clubmitglieder für die Ausbildung und Praxisausstattung von zwei Augenärzten in Afrika auf – ein höherer fünfstelliger Betrag. Vor 40 Jahren wurde zusätzlich eine Stiftung zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Kreis gegründet.

Die Mitglieder bedauern, dass ein Serviceclub heute oft als Kapital- und Karriereelite betrachtet werde, dabei handele es sich eher um eine Gruppe von gemeinschaftsorientierten, zupackenden und einflussreichen Vertretern der Gesellschaft.