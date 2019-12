Diskothek Cheyenne Club : Im Club wird wieder getanzt

Eigentlich ist der Kult-Laden geschlossen, aber für zwei Termine wird noch mal geöffnet.

12. Dezember 2019, 14:58 Uhr

Itzehoe | Eigentlich hat er ja geschlossen, aber nun ist es wieder soweit: Zum Jahresende ist wieder Leben in der Diskothek Cheyenne Club: Zwei Partys innerhalb von neun Tagen wurden angekündigt.

Am Sonnabend, 21. Dezember, steht ab 22 Uhr die letzte Abi-Vor-Party des Jahres der Itzehoer Gymnasien an. Unter dem Motto „School’s Out“-Party geht es am Wochenende vor Heiligabend heiß her. Die DJs Jermaine Vita und Jogi Günzelsen legen auf. „Der Vorverkauf hat Anfang Dezember begonnen und findet ausschließlich in den Schulen statt“, so Club-Betreiber Björn Conring.

Weiter geht es schon neun Tage später, wenn die Besucher mit alten Freunden ins neue Jahr hinein feiern können. Denn am Dienstag, 31. Dezember, startet ab 23 Uhr „die“ Silvester-Party in Itzehoe. Die „DJs of the Night“, Collider und Heilsberg aus Itzehoe, blicken auch musikalisch noch einmal auf das abgelaufene Jahr zurück. Conring: „Sie spielen von allem etwas – Charts, EDM, Black, Schlager, Rock, 80s und 90s.“

Damit die Party richtig durchstarten kann, sucht der Club noch Verstärkung beim Personal: Kasse, Stempeln, Abräumen, Tresendienst. Wer Interesse hat, kann sich bei uns melden“, so Björn Conring.