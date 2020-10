zum ersten Mal eine Frau geehrt : Ilka Marczinzik ist Heides erste Ehrenbürgerin

Dithmarschens Kreisstadt ernennt Ilka Marczinzik für ihr gesellschaftlichen Engagement zur Ehrenbürgerin.

18. Oktober 2020, 17:45 Uhr

Heide | Die rund 50 Gäste hält es nicht mehr auf den Sitzen. Alle stehen auf und klatschen begeistert Applaus: Bürgervorsteher Michael Stumm (CDU) und Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) haben soeben Ilka Marczinzik das Ehrenbürgerrecht der Dithmarscher Kreisstadt verliehen. Es ist nicht nur die Vollendung eines ganz speziellen politischen Lebens. Es ist auch das erste Mal in der 150-jährigen Geschichte Heides, dass eine Frau die höchste Auszeichnung der Kommune erhält.



Würdige Feier trotz Corona-Regeln





„Es freut mich außerordentlich, dass wir heute die Ehrenbürgerwürde an Ilka Marczinzik als Wertschätzung für ihr außergewöhnliches und bleibendes Wirken für eine demokratische Gesellschaft in Heide verleihen dürfen“, sagt Schmidt-Gutzat. „Du hast einen themenübergreifenden Einsatz für das Miteinander in unserer Stadt geleistet und damit Maßstäbe gesetzt.“

Auf Antrag der SPD-Fraktion hatte die Ratsversammlung während ihrer Sitzung im Dezember 2019 einstimmig beschlossen, Marczinzik die Ehrenbürgerrechte zu verleihen. Eigentlich war der Festakt bereits zu ihrem 70. Geburtstag im März geplant. Doch dann brach die Corona-Pandemie aus. Am vergangenen Sonnabend wurde die Veranstaltung unter erheblichen Sicherheitsvorkehrungen nachgeholt. Sowohl die Zeremonie als auch die Gästeliste wurden wegen der Corona-Regelungen deutlich reduziert. „Das hält uns jedoch nicht davon ab, eine großartige Frau in einem würdevollen Rahmen zu ehren“, erklärte Michael Stumm.

Die Ausgezeichnete selbst tritt bescheiden auf. „Es ist schön, so viele lobende und wertschätzende Worte zu hören“, sagt sie. „Und ich bin wahrlich gerührt.“ Ihr habe das Wohl der Heider und vor allem jener, denen es nicht so gut gehe, stets am Herzen gelegen. Ilka Marczinzik kam am 23. März 1950 als neuntes und letztes Kind einer Eisenbahnerfamilie zur Welt. Aufgewachsen in bescheidenen Verhältnissen hat sie sich mit Zähigkeit hochgearbeitet. Die gelernte technische Zeichnerin arbeitete bis zu ihrer Pensionierung beim Amt für Ländliche Räume. Früh habe sie sich entschieden, etwas für die Gesellschaft zu tun. Marczinzik, Sozialdemokratin und Gewerkschafterin aus Überzeugung, ist sie seit Jahrzehnten in verschiedenen Organisationen, Ausschüssen und Vereinen aktiv. 2008 gehörte sie zu den Mitgründern des Lokalen Bündnisses Familie, das sie mehr als zehn Jahre führend begleitete. Als weiteres Thema sticht die Gleichstellung heraus, womit sich ihr Einsatz für das Frauenhaus in Heide erklärt.