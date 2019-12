Brunsbüttel : Ideenwelle für die Zukunft

Brunsbüttel Ports ehrt Sieger im Schülerwettbewerb.

von Jens-Peter Mohr

22. Dezember 2019, 11:00 Uhr

Brunsbüttel | Judith Caroline Sendzek hatte die Idee von stromspeichernden Schiffscontainern als Energielieferanten für Schiffe mit Elektroantrieb. Damit sicherte sich die 13-Jährige aus der 8. Klasse der Gemeinschaftsschule Albersdorf den mit einem hochwertigen Bambusfahrrad im Wert von über 1000 Euro notierten ersten Platz beim Schülerwettbewerb „Die Ideenwelle – Schüler setzen Segel“.

Die Ideen unserer Preisträger sind sehr spannend und geben großartige Impulse Frank Schnabel, Brunsbüttel Ports

Der Wettbewerb wurde von der zur Schrammgroup gehörenden Brunsbüttel Ports GmbH in Kooperation mit dem Verein „Zukunftsfähiges Schleswig-Holstein – Förderung und Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgerichtet. Gemeinsam griffen diese die Vorstellung von einer nachhaltigen, gerechten Welt für alle Menschen auf, wie sie vor rund drei Jahren in dem Weltzukunftsvertrag niedergeschrieben wurde. Die Vereinten Nationen haben in diesem Zusammenhang 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung in der Agenda 2030 zusammengetragen, an denen sich die Schüler bei ihrer Ideenfindung orientieren konnten.

Akku-Container

Aus allen Einsendungen wählte eine fachkundige Jury die drei besten Ideen, die mit attraktiven Preisen prämiert wurden. Der erste Platz ging an die Idee von den doppelwandigen „Akku-Containern“, die im Stecksystem auf einem Containerschiff geladen, einen großen Energiespeicher ergeben, der ausreichend Strom liefert, um ein mit Hybrid- oder Elektroantrieb versehenes Schiff anzutreiben.

Bäume gepflanzt

Der zweite Preis ging nach Büsum. Die Klasse 9c der Schule am Meer in der Hafenstadt an der Dithmarscher Nordseeküste hat mit ihrer Lehrerin Kirstin Poremba und vielen Helfern einen Wald mit rund 1000 Bäumen in Hedwigenkoog angelegt. Im kommenden Sommer soll das Projekt mit den nächsten Pflanzungen fortgeführt werden, um in Dithmarschen als waldarmen Landkreis einen Wald entstehen zu lassen, der durch die Photosynthese CO2 aus der Luft bindet und Sauerstoff erzeugt. Dieses nachhaltige Engagement belohnte Brunsbüttel Ports mit 500 Euro für die Klassenkasse.

Energie-Scouts

Einen weiteren Anerkennungspreis verlieh Brunsbüttel Ports an das Projekt „Energie-Scouts“, eine Initiative der Industrie- und Handelskammer. Die IHK bildet Auszubildende zu so genannten Energie-Scouts aus, die in den Unternehmen dazu beitragen, Energieeinsparpotenziale zu erkennen, zu dokumentieren und Verbesserungen anzuregen.

Auch Auszubildende von Brunsbüttel Ports wurden zu Energie-Scouts ausgebildet und haben unter anderem die Beleuchtung in einer Lagerhalle optimiert. Durch das Engagement der Auszubildenden wurde die Beleuchtung in einer Lagerhalle verbessert und zeitgleich der Energieverbrauch deutlich reduziert. Auf diese Weise konnte der berechnete CO2-Ausstoß um mehr als 60 Prozent reduziert werden.

„Da die Finanzierung der IHK bereits geregelt ist, spenden wir das Preisgeld von 250 Euro an die Seemannsmission, da nachhaltiges Handeln nicht nur ökologisch, sondern auch sozial sein kann“, erklärte Brunsbüttel Ports-Chef Frank Schnabel.

Spannende Ideen

„Die Ideen unserer Preisträger sind wirklich sehr spannend und geben großartige Impulse, die Region gemeinsam noch nachhaltiger zu gestalten. Auch wir als Unternehmen beschäftigen uns seit vielen Jahren mit alternativen Schiffsantrieben, wie beispielsweise mit LNG und Landstrom. Deshalb fanden wir die Idee mit den Akkucontainern besonders spannend.“ Im kommenden Jahr geht der Ideenwettbewerb in die zweite Runde.