Brunsbüttel / Kiel : Ideen gegen Lehrermangel

Gedankenaustausch in Kiel: Die Bildungsministerin empfing Dithmarschens Landrat und Brunsbüttels Bürgermeister zum Thema Lehrermangel.

von shz.de

19. Februar 2019, 12:04 Uhr

Die schlechte Versorgung mit Lehrern – eine Klage, die Brunsbütteler Schulen seit längerem vorbringen. Und auch im übrigen Kreis Dithmarschen ist die Situation nicht unbedingt besser. Darauf reagierte jetzt das Bildungsministerium und lud Landrat Stefan Mohrdieck sowie Brunsbüttels Bürgermeister Martin Schmedtje zu einem Gespräch ein.

Das Land befinde sich in einem härter werdenden Wettbewerb mit allen Bundesländern um gute Lehrkräfte, bestätigte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien. „Wir müssen auf allen Ebenen noch mehr zusammenarbeiten.“, sagte Ministerin Prien (CDU). Sie freue sich sehr, dass Landrat und Bürgermeister ihrer Einladung nach Kiel gefolgt seien, über die gemeinsame Arbeit für mehr Lehrkräfte nachzudenken und neue Ideen zu entwickeln. Prien: „Unsere Gespräche und Ideen könnten eine Blaupause für andere Regionen werden.“

Mohrdieck nannte die Direktansprache von Abiturienten und die gezielte Ansprache von Lehramtsstudenten, um auf Chancen und Vorzüge des Kreises Dithmarschen hinzuweisen. Auch die Wohnraumsituation und gegebenenfalls Wohnraumangebote für junge Lehrer, die nach Dithmarschen kommen, seien Möglichkeiten, mit denen der Kreis werben könnte. Die Fachhochschule Westküste sei ein denkbarer Partner beim Bemühen um neue Lehrkräfte.

Bildungsministerin Prien und Staatssekretärin Dorit Stenke stellten die Möglichkeiten der Weiterqualifizierung und Fortbildung junger Menschen vor, für die der Lehramtsberuf eine Option sein könnte. Sie betonten, diese Angebote müssten noch bekannter werden. Auch der Laufbahnwechsel – etwa vom Gymnasial- zum Grundschullehrer – sei eine Variante gegen den Lehrermangel. Zudem ließen sich Senioren-Lehrkräfte anheuern – gut ausgebildete Pädagogen, die eigentlich im Ruhestand seien, aber sich eine stundenweise Lehrtätigkeit vorstellen könnten. Das Bildungsministerium bot auch an, dass die Region auf der Internetseite „Traumberuf Lehrer/in“ werben könne. Das Ministerium werde zudem dafür Sorge tragen, dass die FH-Westküste in ein Programm der Europa-Universität aufgenommen werde, um einen Übergang für Fachhochschulabsolventen in die Lehrtätigkeit an beruflichen Schulen zu schaffen.