Horst : Hundekotbüdel werden gut angenommen

Die Halter von Vierbeinern in Horst räumen deren Hinterlassenschaften weg.

von nr

06. Juni 2019, 14:52 Uhr

Horst | Es war ein Beschluss des alten Gemeinderates, den der Horster Bürgermeister Jörn Plöger mit der Aufstellung der Tütenspender für Hundekot erfüllte – und der stößt auf Zuspruch. An sieben Standorten werden pro Woche 150 bis 200 Tüten entnommen, teilt Plöger mit. Wichtig für die Nutzer war, dass es in der Nähe auch Abfallbehälter gibt. Der Umweltgedanke, der mit den Tütenspendern verbunden ist, Horst von Hundekot sauber zu halten, hat, wie Plöger sagt, nur noch einen Beigeschmack: Die Plastiktüten. Umweltfreundliche Papiertüten passen leider nicht in die Spender.