Itzehoer Hundehalter gewarnt : Hund frisst Giftköder und überlebt

Alle Halter von Vierbeinern sollten wachsam sein, was ihre Hunde im Freien fressen.

Avatar_shz von nr

10. Februar 2020, 13:14 Uhr

Itzehoe | Zum Glück kam er sofort zum Tierarzt: Ein Hund hat im Widukindweg vermutlich einen Giftköder gefressen, dank der schnellen Behandlung geht es ihm gut.

Sofort zum Tierarzt

Es passierte am vergangenen Mittwoch, wie die Polizei am Montag mitteilte: Auf dem Spielplatz im Widukindweg las der Mischling im Bereich einer Bank etwas auf und fraß es. Die Halterin schaute sofort nach und entdeckte eine blaue Paste und eine Verpackung mit der Aufschrift „Rattengift“. Daraufhin eilte sie mit ihrem Rüden zum Tierarzt, der ein Brechmittel verabreichte, sodass der mutmaßliche Giftköder wieder zu Tage kam. „Vergiftungserscheinungen zeigte der Hund bis dahin glücklicherweise nicht“, so Polizeisprecherin Merle Neufeld.

Die Hundehalterin habe später noch den Spielplatz und dessen Umgebung abgesucht, aber keine weiteren Giftköder gefunden. Polizeisprecherin Merle Neufeld:

Wer diese dort ausgelegt hat, ist unklar. Merle Neufeld, Polizeisprecherin

Ob der Vorfall im Zusammenhang mit einem Erpresserschreiben steht, das vor einigen Tagen im Itzehoer Rathaus eingegangen war, wollte die Polizei nicht bestätigen.

Weiterlesen: Stadt Itzehoe warnt Hundehalter vor möglichen Giftködern

>Hinweise: 04821/6020.