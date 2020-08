von Delf Gravert

13. August 2020, 12:17 Uhr

Itzehoe | Mehrere hundert Kilometer Hochspannungsleitungen überprüft der Stromversorger SH Netz jedes Jahr per Hubschrauber auf mögliche Schäden. Nun ist am Donnerstag die Leitung zwischen Itzehoe und Brachenfeld bei Neumünster dran. Mit Spezialkameras am Hubschrauber wird die Leitung im Laufe des Tages im Tiefflug begutachtet.