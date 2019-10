Trainieren wie die Profis : HSV-Fußballcamp lockt nur wenige Kinder ins Wilstermarsch-Stadion

29-Nachwuchskicker freuen sich über fünf Tage mit intensivem Training.

10. Oktober 2019, 14:30 Uhr

Wilster | Mats-Ole Nagel spielt in der D-Jugend der SG Wilstermarsch. Der Elfjährige nimmt zum zweiten Mal an einer HSV-Fußballschule teil. Als großer HSV-Fan freut sich vor allem darüber, fünf Tage am Stück Fußball spielen zu können. „Ein besseres Ferienprogramm gibt es nicht. Und jetzt habe ich auch wieder ein neues HSV-Trikot mit meinem eigenen Namen“, sagt er.

Tricksen, Dribbeln und Schießen wie die Profis. 29 Kinder trainieren in der ersten Ferienwoche der Herbstferien mit der HSV-Fußballschule im Wilstermarsch-Stadion unter der Anleitung von Florian Rammer, Cedric Beck und Johannes Hülshorst. Das Training basiert auf dem sportlichen Konzept des Nachwuchsleistungszentrums des HSV.

Alle Teilnehmer erhielten zum Auftakt ein beflocktes Trikot mit eigenem Namen, Wunschnummer sowie Hose und Stutzen. Außerdem gab es noch eine HSV-Trinkflasche, ein Cap und einen Ball für jedes Kind. „So wenige Kinder hatten wir bislang noch bei keinem Camp, aber für die Kids ist das Training dadurch intensiver“ sagte Florian Rammer, der sich sehr positiv über die perfekten Trainingsbedingungen auf der Wilsteraner Sportanlage äußerte.

Unter den 29 Kindern ist Sarah Bergs (11) aus Wewelsfleth das einzige Mädchen. Doch das macht ihr nichts aus, auch bei der SG Wilstermarsch trainierte sie schon einige Male bei den Jungen mit.

Unterstützt werden die Trainer der HSV-Fußballschule an allen fünf Trainingstagen von Tanja Koch, Katja Nagel, Jenny Assmann und Peer Goede, die zur Mittagszeit für die Stärkung der Kinder sorgen. Zum Abschluss der Fußballschule erhalten die Kinder heute Besuch vom HSV-Maskottchen „Dino Hermann“, der für alle Kinder eine Überraschung dabei hat.