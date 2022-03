Handball-Landesliga Nord Männer : HSG Störtal Hummeln verpassen wichtige Punkte in Glücksburg

Nur sechs Treffer gelingen dem Team von Trainer Trainer Patrick Lafrenz bis zur Pause. In der Schlussphase der zweiten Hälfte kommen die Steinburger nochmal heran - zu spät für die Wende.

Glücksburg / Kellinghusen | Die Handballer der HSG Störtal Hummeln verlieren am letzten Spieltag der Landesliga-Vorrunde unnötig mit 19:20 (6:8) beim TSV Glücksburg 09 und damit wichtige Punkte für die anstehende Abstiegsrunde. Nur sechs Tore in der ersten Hälfte Die personell gebeutelten Hummeln kamen in den ersten 30 Minuten nicht in ein geregeltes Angriffsspiel. Nur sechs e...

