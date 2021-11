Handball-Landesliga Nord Frauen : HSG Kremperheide/Münsterdorf gegen HSG FONA wieder auf Erfolgskurs

Steinburgerinnen kehren mit 27:24-Sieg an die Tabellenspitze zurück

Münsterdorf | Wieder zurück an der Tabellenspitze in Gruppe A der Landesliga Nord sind die Handballerinnen der HSG Kremperheide/Münsterdorf: Mit 27:24 (16:11) schlagen sie die HSG FONA II. In Abwehr stark verbessert Nach der hohen Niederlage im Spiel zuvor in Schleswig zeigten sich die Grün-Roten gegen Fockbek vor allem in der Abwehr stark verbessert. Die berüchtigt...

