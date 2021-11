Handball-SH-Liga Männer : HSG Horst/Kiebitzreihe hat Aufstiegsrunde fest im Blick

Haie drehen die torreiche Partie gegen die HSG Holsteinische Schweiz nach der Pause.

Horst | Auch im Rückspiel sicherte sich die HSG Horst/Kiebitzreihe mit einem fulminanten 40:34 (16:18)-Sieg gegen die HSG Holsteinische Schweiz die zwei Punkte und übernahmen, zumindest vorläufig, die Tabellenspitze in der Schleswig-Holstein-Liga. Wie schon in den beiden Heimspielen zuvor hielt es auch diesmal die Zuschauer in der wiederum komplett ausverkauf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.