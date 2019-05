Wettbewerb der MUsikzüge : Horster Spielleute holen Silber

Landesmeisterschaften der Musikzüge ausgerichtet und ein ordentliches Ergebnis eingefahren.

von shz.de

13. Mai 2019, 14:59 Uhr

Horst | Ein Feuerwerk guter Laune und schmissiger Musik, und das ganze sechs Stunden lang – das erlebten Teilnehmer und Zuschauer bei den Landesmeisterschaften der Spielmanns-Vereinigung Schleswig-Holstein in Horst. Neun Vereine hatten sich in verschiedenen Klassen zum Wettstreit angemeldet und zeigten vor einer fachkundigen Jury ihr musikalisches Können.

Meisterschaft organisiert

Mit dabei das Horster Musik-Corps, das als Ausrichter der Veranstaltung im Vorfeld der Meisterschaften nicht nur kräftig geprobt hatte, sondern auch das Organisatorische vorbereiten musste. „Das war schon eine große Aufgabe, die dank der Mitarbeit vieler Helfer allerdings sehr gut geklappt hat“, sagte Markus Schröter, zweiter Vorsitzender des Musik-Corps. Er ist seit 1999 aktiv im Verein und wirkt neben seiner Vorstandsrolle auch als Mann an der Pauke mit. Seit 2006 ist er gemeinsam mit Vorsitzender Corinna Kolanske, Kassenwart Hauke Pagel und Schriftführerin Nadine Müller im Vorstand aktiv.

Ihr habt hier wirklich eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt. Udo Mohnsen, Spielmanns-Vereinigung Schleswig-Holstein

Dessen Arbeit wurde von allen Teilnehmern und besonders vom Vorsitzenden der Spielmanns-Vereinigung, Udo Mohnsen aus Husum, aufs Höchste gelobt. „Ihr habt hier wirklich eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt und wir konnten alle Zeugen sein, mit welcher Kraft die Musikzüge ihr Können unter Beweis gestellt haben“, sagte Mohnsen. Die Spielmanns-Vereinigung Schleswig-Holstein ist neben dem Musikerverband der zweite Zusammenschluss von Musikzügen im Land.

Alle zwei Jahre wird die Landesmeisterschaft ausgetragen. Die teilnehmenden Vereine müssen jeweils zwei Musikstücke vortragen, die Konzertcharakter haben. Diesmal bewerteten die Juroren Ralf Hesse, Ralf Subat und Floris Freudenthal aus Niedersachsen die Auftritte der einzelnen Gruppen. Nach einem Punkteschema gab es dafür Bronze-, Silber- oder Goldränge. Diejenigen, die mit Gold bedacht worden waren, machten dann unter sich die Landesmeisterschaft aus.

Beim nächsten Mal Gold

In diesem Jahr waren vier Titel zu vergeben. Dabei wurde der Spielmannszug aus Hattstedt mit Stabführerin Ida Marie Schlein gleich zweimal aufgerufen. In den Klassen Marsch und Feldshow erhielten die Hattstedter die begehrten Pokale, die vom Schirmherrn der Veranstaltung, dem Horster Bürgermeister Jörn Plöger, überreicht wurden. In der Klasse Brassband Senioren triumphierte der Musikzug aus Plön mit Dirigent Maik Gess, in der Freien Klasse gemischt Senioren war die Deutsche Jugend-Brassband Lübeck mit Stabführerin Julia Halupczak erfolgreich. Alle Vereine haben damit auch die Qualifikation zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft geschafft. Für die Horster Musiker hat es diesmal nicht ganz gereicht. Sie erhielten in der Klasse Orchester mit kleiner Harmoniebesetzung Silber. „Wir werden uns dranmachen und weiter üben, damit wir beim nächsten Mal wieder mit Gold belohnt werden“, sagte Corinna Kolanske.