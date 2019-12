Gemeinderat tagt : Horst plant weiteres Baugebiet

In einem neuen Wohngebiet sollen Einfamilien- und Doppelhäuser entstehen. Auch sozialer Wohnungsbau wird angestrebt.

von Joachim Möller

19. Dezember 2019, 14:18 Uhr

Horst | In rekordverdächtigen 38 Minuten hat die Horster Gemeindevertretung während ihrer Sitzung im Amtsgebäude ganze 20 Tagesordnungspunkte abgehandelt. Dafür gab es zwei Gründe: Zum einen waren unter den Themen keine Knackpunkte, und es gab keinen erweiterten Diskussionsbedarf, da in den Ausschüssen das Wesentlichste bereits behandelt und abgestimmt war, zum anderen wollten die Kommunalpolitiker wohl auch rechtzeitig Feierabend machen, da im Anschluss das traditionelle gemeinsame Essen nach der letzten Sitzung im ablaufenden Jahr anstand.

Im Beschlussprogramm waren sich die Gemeindevertreter darüber einig, dass im kommenden Jahr ein Teil des Wilhelm-Busch-Wegs in wassergebundener Ausführung saniert werden soll. Dafür wurden 100.000 Euro im Haushalt 2020 zur Verfügung gestellt. Einen Zuschuss von maximal 10.000 Euro wird es für die Kirchengemeinde für die Anschaffung eines Kompakttraktors geben. Und 7000 Euro erhält der VfR Horst als Unterstützung für die Unterhaltsreinigung des Sportlerheims.

Der Planaufstellungsbeschluss für das neue Wohnbaugebiet westlich der Körnerstwiete und südlich der Bahnhofstraße war ebenfalls einstimmig. Dort sollen Einfamilien- und Doppelhäuser sowie Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Für einen Teil der Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern sollen zudem die Voraussetzungen für eine Förderung aus Mitteln der sozialen Wohnraumförderung geschaffen werden.

In diesem Zusammenhang wiesen die Grünen-Vertreter Birgit Asmus-Mrozek und Sven Wittenburg darauf hin, dass sich die Gemeinde den Fahrzeugverkehr durch die Schaffung weiterer Baugebiete ins Dorf hole. „Da wird die geplante südliche Umgehung am Grenzweg wenig nützen“, war Wittenburgs Aussage. Und Asmus-Mrozek brachte eine Bushaltestelle und die mögliche Festsetzung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Häuser in den Baugebiet ins Gespräch. „Darüber werden wir im Bauausschuss sprechen“, sagte Bürgermeister Jörn Plöger (CDU).

Die Gemeindevertreter beschlossen weiterhin die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B und die Gewerbesteuer um jeweils zehn Prozentpunkte auf 320 (A und B) beziehungsweise 330 Prozent. Die Abwassergebühr pro verbrauchtem Kubikmeter wird im nächsten Jahr um drei Cent auf 2,29 Euro angehoben. Der Änderung des Flächennutzungsplanes sowie dem Bebauungsplan für die historische Hofanlage Nutzwedel stimmten die Gemeindevertreter ebenfalls zu.