Zuständig für die Verpflegung der Helfer : Horst Hinrichsen für 50 Jahre beim Itzehoer THW geehrt

Er kochte für die Helfer: Horst Hinrichsen gehört seit mehr als 50 Jahren dem Ortsverband Itzehoe des Technischen Hilfswerks an.

von Delf Gravert

07. Januar 2020, 13:34 Uhr

Itzehoe | Ein halbes Jahrhundert im Ehrenamt – das gibt es auch beim Technischen Hilfswerk (THW) selten. Doch nun konnte der Ortsbeauftragte Sven Guericke mit Horst Hinrichsen einen Helfer auszeichnen, der fünf Jahrzehnte dabei ist. „Eine wirklich stolze Leistung“, stellte Guericke fest.

Eigentlich sind es sogar schon 51 Jahre, verriet der Jubilar. Ende 1968 wurde der heute 76-Jährige von Freunden überredet, doch mal mit zum THW zu kommen. Hinrichsen blieb dabei, zunächst als Kraftfahrer.

Später übernahm er eine der wichtigsten Funktionen im Übungs- wie im Realeinsatz: „Ohne Mampf kein Kampf“ heißt es bei der Bundeswehr, und abgewandelt gilt das auch für das THW. Hinrichsen sorgte für die Verpflegung und damit dafür, dass alle Helfer auch bei längeren Einsätzen bei Kräften blieben.

„Ich habe immer Spaß gehabt beim THW“, sagt Hinrichsen. Und er betont: „Bei mir wurde immer richtig gekocht.“ Als er in den 90er Jahrer zum Hochwassereinsatz in Ostdeutschland kam, präsentierte ihm die Einsatzleitung „eine ganze Halle voller Dosensuppe“, mit der er die Verpflegung der Einsatzkräfte sicherstellen sollte. „Ich hab’ erstmal gefragt, wo ich in der Nähe einkaufen kann“, sagt Hinrichsen. „Suppenkasper wollte ich nicht sein.“ Und das Feedback der Helfer habe ihm am Ende immer Recht gegeben.

Mehr als ein Jahrzehnt lang organisierte der Jubilar die Ausbildung aller angehenden THW-Köche im Land mit. „Da hat man gelernt, wie man mal eben 100 Rouladen zaubert“, sagt Hinrichsen.

Abgesehen von der außergewöhnlichen Ehrung konnte das THW im Rahmen seiner Jahresversammlung auf ein eher ruhiges Jahr 2019 zurückblicken. In mehreren Einsätzen unterstützten der Ortsverband Polizei und Feuerwehr nach schweren Verkehrsunfällen. Die THWler beteiligten sich auch an organisationsübergreifenden Übungen und Aktionen wie dem Kindertag. Auch die Jugendgruppe war gemeinsam mit der Feuerwehrjugend des Kreises an Übungen beteiligt.







>Geehrt wurden neben Horst Hinrichsen auch die Helfer Jonas Köritz (10 Jahre) und Malte Mohr (25 Jahre).