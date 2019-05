Austauschschüler besuchen Feuerwehr : Horst: Franzosen sind Feuer und Flamme fürs Löschwesen

Bretonische Austauschschüler begeistert vom Besuch bei der Horster Feuerwehr.

von shz.de

23. Mai 2019, 14:31 Uhr

Horst | 42 Schüler und vier Lehrer waren im Rahmen des Schüleraustausches zwischen der Jacob-Struve-Schule und den französischen Schulen aus der Bretagne, des College Louis Launay aus Landivy und des College Francis Lallart aus Gorron, in Horst. Dabei stand auch ein Besuch der der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Programm.

Extra frei genommen

Dafür hatte sich der ehemalige Lehrer Klaus Rahlf mit dem stellvertretendem Wehrführer Gunnar Sievers einiges einfallen lassen. Den gesamten Vormittag über wurden den ausländischen Schülern in Zusammenarbeit den freiwilligen Helfern aus der Wehr, die sich dafür zum Teil frei genommen hatten, viel geboten. Nach einer kurzen Einführung in das deutsche Feuerlöschwesen mit einer Präsentation und kurzem Film ging es in die Praxis.

Brandsimulator mitgebracht

Während einer Gruppe vom ehemaligen Wehrführer, Albert Ramm, und der Leiterin der Jugendfeuerwehr, Julia Bucher, die Wache mit ihren Möglichkeiten erklärt wurde, lernte die zweite die gebräuchlichen Armaturen für die Wasserversorgung und Löschangriff kennen.

Wasserentnahme aus Hydranten und Schläuche rollen stellten die ersten Herausforderungen dar. Gemeinsam lernten dann alle der Handhabung von Feuerlöschern. Die Brandschützer aus Elmshorn, Cornel Zoepfgen und Kai Schoer, unterstützten mit einem Brandsimulator die Aktivitäten.

Beeindruckende Fettexplosion

Nachdem fast jeder versucht hatte, einen Entstehungsbrand zu löschen, zeigten die beiden Profis eine eindrucksvolle Fettexplosion und Beispiele für einen Druckgefäßzerknall, der passiert, wenn zum Beispiel eine Deodose zu lange in der Sonne liegt. An einer weiteren Station konnten die Schüler das Löschen einer brennenden Person üben. Die Bekleidung einer Metallpuppe wurde mit einer brennbaren Flüssigkeit getränkt, in Brand gesetzt und fachgerecht von den Schülern nach vorhergehender Einweisung mit einer Decke gelöscht.

Löschübung zum Schluss

Den Abschluss bildete eine Feuerlöschübung, bei der die französischen Schüler in deutscher Einsatzuniform die Strahlrohre besetzten und ein fiktives Feuer löschten.

Mit einem Abschlussfoto ging ein ereignisreicher Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr Horst zu Ende, von dem die Schüler später zu Hause begeistert erzählten.

Der Wunsch vieler ist es, später bei der Feuerwehr arbeiten zu wollen. Vielleicht auch, weil etliche der französischen Eltern selbst dort tätig sind. In der Bretagne wirken auch viele im Bereich der Ersten Hilfe mit. Laut Aussage der französischen Lehrer, möchten die Jugendlichen etwas machen, bei dem sie den Eindruck haben, nützlich zu sein. Ihnen sei es wichtig, aktiv zu sein, wenn Menschen in Not sind. „Eine Einsicht, die von den deutschen Feuerwehrleuten nur begrüßt werden kann“, so Klaus Rahlf.