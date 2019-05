Blockhausverein Glückstadt : Holzhaus glänzt mit neuer Küche

Verein vermietet das große Blockhaus mit Platz für 30 Gäste seit 25 Jahren.

von shz.de

09. Mai 2019, 15:20 Uhr

Glückstadt | Hier lässt es sich gut feiern. In romantischer Umgebung direkt am Wasser. Auch nach fast 25 Jahren hat das urige Blockhaus am Rhin nichts von seinem Charme verloren. Im Gegenteil: Die Mitglieder des Blockhaus-Vereins hübschen das rustikale Haus immer weiter auf.

Komfortabel ausgestattet

In diesen Tagen setzten sie ein echtes Highlight mit dem Einbau einer neuen Küche. Komfortabel ausgestattet mit Ceranfeld, Backofen, Geschirrspüler, zwei Kühlschränken. Die neue Küche passt sich perfekt in den Innenraum mit dem kleinen Saal, den renovierten Toiletten und dem Raum für Tischfußball.

Wir sind jetzt hier top ausgestattet. Herbert Frauen

Bis zu 30 Gäste können im Blockhaus zünftig feiern. Etwa 4000 Euro investierte der Verein in die neue Küche. Davon sponserte Peter Wolfsteller, Unternehmer aus Wilster mit Wohnsitz in der Engelbrechtschen Wildnis, etwa 2500 Euro. Jörg Glasshof, Brigitte Pieper, Herbert Frauen und Wolfgang Müller – alle Mitglieder im Blockhaus-Verein – spendeten die verbliebene Summe. Dazu übernahm Elektromeister Klaus-Hermann Steenfatt kostenlos die Elektro-Installation. „Das wird wirklich chic in diesem Haus“, sagte Herbert Frauen, „mit der Küche und neuem Geschirr und Besteck sind wir hier jetzt top ausgestattet.“

Ehemaliger Verkaufsraum

Das Blockhaus stand bis 1995 auf dem Gelände des Baumarktes Meyn als Verkaufsraum. Danach hatte die Firma für das Gebäude keine Verwendung mehr. Diese Gelegenheit sah der heute pensionierte Lehrer Ulf Ostermann als Chance. Aus Kollegien mehrerer Schulen gründete sich der Blockhaus-Verein. Ostermann war es gelungen, das Gebäude für einen symbolischen Preis im Namen des Vereins zu erwerben.

Das Grundstück neben seinem Kanuverleih bot sich zur Aufstellung an. Zu dem Zeitpunkt gehörte das Land noch dem Bundesvermögensamt. Dank Verhandlungen gelang es Ostermann, das Grundstück vorläufig zu pachten. Und seine Beziehungen reichten soweit, das die zu dem Zeitpunkt noch in Glückstadt stationierte Marine beim Ab- und Aufbau des Blockhauses tatkräftige Hilfe leistete.

Info:

Infos: bei Monika Müller. Kontakt: Telefonisch 04124/1085 oder 017638349348, E-Mail an: wm100@t-online.de

Nach Abzug der Marine hatten Land und Bundesvermögensamt keine Verwendung mehr für das Grundstück. Der Blockhaus-Verein erwarb es und startete 2017 mit einem neuen Vorstand unter dem Vorsitz von Wolfgang Müller und Herbert Frauen durch. Grundidee war, Haus und Grundstück vorwiegend an Schulklassen und Jugendgruppen, aber auch für private Feiern zu vermieten.

Das Nutzungsentgelt beträgt 100 Euro pro Tag plus Kaution. Im Außenbereich stehen Grillplatz, Tischtennisplatte, Zeltplatz und sieben Kanus (gegen Aufpreis mietbar) den Feierlustigen zur Verfügung. Die Zufahrt zum Blockhaus erfolgt vom Binnenhafen über Rethövel, Neutor und Am Schwarzwasser.