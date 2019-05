Holsteiner-Stute beschossen

von nr

14. Mai 2019, 13:29 Uhr

Hohenfelde | Tierquäler unterwegs: In Hohenfelde wurde eine Stute auf einer Weide vermutlich mit einer Armbrust schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonnabend. Das Pferd befand sich in einer Herde auf einer Koppel in der Straße Dauenhof. Während das Tier am Sonnabend noch wohlauf war, wies es am Sonntagmorgen eine scheinbar nur kleine Verletzung seitlich eines Auges auf. Die Halterin der Holsteiner-Stute hielt die minimale Verletzung zunächst für eine Schürfwunde. Als sie später jedoch erneut nach dem Tier sah, war eine große Schwellung im Bereich des Auges entstanden. Eine hinzugezogene Tierärztin riet der Reiterin, ihr Pferd in einer Tierklinik röntgen zu lassen. Dort entdeckten die Mediziner eine 7,5 Zentimeter große Metallstange, die im Kopf der 14 Jahre alten Stute steckte. Bei einer Operation wurde der Fremdkörper entfernt. Ob das Auge der Stute zu retten ist, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist das Tier mit einer Armbrust oder einer ähnlichen Waffe beschossen worden.



> Hinweise an die Polizei in Horst unter: 04126/38404.