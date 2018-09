Hollmann räumt den Chefsessel

CDU-Politiker war vier Monate Bürgermeister in Heide

27. September 2018, 16:52 Uhr

Am Montag tritt Martin Schmedtje seinen neuen Posten als hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Brunsbüttel an. Bisher hatte die Stelle Peter Hollmann ehrenamtlich ausgefüllt. Denn der frühere Verwaltungschef Stefan Mohrdieck ist seit Mai Landrat von Dithmarschen.

Nach vier Monaten im Amt blickt der Erste Stadtrat Hollmann auf eine eindrucksvolle und ereignisreiche Zeit zurück. „Es war eine großartige Erfahrung und eine Bereicherung für mein Leben“, sagt er. Für ihn war der Blick hinter die Kulissen der Verwaltung sowie der Perspektivwechsel im politischen Wirken absolut lohnend. „Ich habe viele Informationen und Anregungen für meine weitere politische Arbeit in der Selbstverwaltung sammeln können“, so der Fraktionsvorsitzende der Brunsbütteler Christdemokraten, der bereits seit Ende der 70er-Jahre sowohl auf kommunaler als auch auf Kreisebene politisch aktiv ist. Während seiner politischen Laufbahn hatte der Gymnasiallehrer zweimal die Möglichkeit, als Bürgermeister kandidieren zu können. Doch die Umstände ließen eine Kandidatur nicht zu.

Als er vor vier Monaten auf dem Chefsessel im Rathaus seinen Platz einnahm, zeigte er sich vom tatsächlichen Umfang der Aufgaben überrascht. „Ich habe zunehmend den Eindruck gewonnen, dass sowohl der Bund als auch das Land einfach zu viele Aufgaben auf die Kommunen abwälzen und diese dadurch übergebührend belasten.“ Seinem Motto „Geht nicht, gibt es nicht – Probleme sind da, um gelöst zu werden!“ blieb der 68-jährige, vierfache Familienvater treu. „Mir hat diese Aufgabe sehr viel Spaß gebracht und wenn man etwas gerne macht, dann verliert man vielleicht auch etwas den Blick für die Zeit.“

Peter Hollmann nahm die Verantwortung als ehrenamtlicher Bürgermeister sehr ernst. Mit dem eigenen Anspruch, überparteilich und bürgernah zu agieren, ging er in viele Gespräche sowohl mit Bürgern als auch potenziellen Investoren. Bei diversen Veranstaltungen vertrat er zudem mit viel Nachdruck die Interessen der Stadt.

Von der Ratsversammlung gab es dafür einen liebevoll geschmückten und als solches beschrifteten „Bürgermeistervertretungsstuhl“ zum Ende der Amtszeit. „Ich bin überaus dankbar, dass ich während der zurückliegenden vier Monte an der Schule verständnisvolle Kollegen sowie Eltern und in der Verwaltung ein starkes Team an meiner Seite hatte“, so Hollmann. Denn er arbeitet aufgrund des Lehrermangels noch an der Grundschule.

„Es wäre schön gewesen, wenn ich einige Projekte, die ich während meiner Amtszeit begleitet oder angeleitet habe, als Bürgermeister hätte zu Ende bringen können“, sagt Hollmann. Seine Erfahrungen will er nutzen, um das Zusammenspiel zwischen Selbstverwaltung, Verwaltung und Bürgern positiv zu beeinflussen.